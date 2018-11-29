«Россия сегодня» и МИД провели круглый стол о свободе слова в интернете

Круглый стол «Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках» прошел в среду в Министерстве иностранных дел России. Его собрали департамент информации и печати МИД РФ, МИА «Россия сегодня», Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.

Участники обратили внимание на формирование нового информационного порядка —цифрового. Для обеспечения собственного стратегического преимущества на долгосрочной основе многие государства стремятся диктовать свои правила как определяющие для медийных операторов. России тоже следует выбрать оптимальную позицию на шкале от полной сетевой децентрализации до тотального государственного контроля цифрового информационного пространства. Необходимо мониторить мировой рынок, чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию со стороны тех государств и новостных ресурсов, которые противопоставляют свои подходы российским.

Петр Лидов, руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня», отвечал за первую пленарную сессию, посвященную соотношению защиты национальной безопасности и свободы выражения мнений, а также феномену «фейковых новостей» в электронных СМИ:

Запад всерьез взялся за регулирование интернета — естественно, в благородных целях — для защиты «свободных» СМИ от «несвободных». Россия в этой ситуации вынуждена будет искать баланс между отстаиванием своих интересов и свободой слова в Сети. Важно, чтобы основой для любых мер был, в первую очередь, здравый смысл.

За вторую пленарную сессию, посвященную обсуждению этических стандартов журналистики и необходимости формирования общего научно-методологического подхода к ним, отвечал и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич: