Путин считает недопустимыми ограничения работы СМИ

Президент России Владимир Путин считает контрпродуктивным составление «черных списков» для СМИ, поскольку это противоречит принципам демократии. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT.

Составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, — вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией.

Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, к гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем, не ограничивать что-то с помощью политических, административных структур, а если мы с чем-то несогласны — противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где ее искажение.

Отвечая на вопрос о проблемах работы RT во Франции, российский лидер заметил, что «здесь важны не отношения между Россией и Францией в сфере информационных обменов, в целом важны общие подходы к информации, к обмену информацией, к свободному распространению информации».

18 октября в Сочи, выступая на сессии Валдайского клуба, Путин отметил, что в ряде стран телеканалу RT создают проблемы, в частности, руководство Франции «не очень жалует» этот российский телеканал.

Фото: RT / YouTube