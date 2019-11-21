Как удержать читателя, не потеряв рекламодателя

Меня вдохновляет опыт холдинга AMEDIA EASTERN EUROPE AS, выпускающего 63 печатных СМИ в разных городах Норвегии. Основным источником своих доходов холдинг сделал платную подписку на интернет-версии своих изданий. К реализации этого проекта норвежцы шли 3 года. И вот результат — у изданий AMEDIA сейчас 212 тысяч цифровых подписчиков, это на 30 % больше, чем всего два года назад.

На пути внедрения цифрового продукта в регионах мы первопроходцы. Для кого? Что? Как? Когда? Ответы на все эти вопросы мы ищем каждый день. Ошибаемся, конечно же. Но и учимся.

Учимся устанавливать с читателями прямые отношения — отправляем каждому из них личные сообщения и получаем от них письма. Научились анализировать читательские предпочтения. Так, наши программисты разделили пользователей на разные категории — от «залетных» до «торчков», то есть тех, кто заходит на «МОЁ! Плюс» больше 20 раз за сутки. Теперь мы знаем, какова дочитываемость каждого материала. И с анонсов каких материалов «МОЁ! Плюс» в ленте новостей нашего портала пришли читатели, которые оформили подписку на цифровой ресурс. Сейчас для дополнительного изучения предпочтений аудитории мы на два месяца бесплатно открыли «МОЁ! Плюс» для 400 наиболее активных пользователей нашего портала.

СПАСАЕМ БУМАЖНУЮ ВЕРСИЮ: ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И… ОПЫТ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА

Да, тираж «МОЁ!» и других наших изданий за прошедшие десять лет упал довольно заметно. Однако уменьшается он не так быстро, как у многих других коллег. Во всем мире продажи прессы падают примерно на 10 % в год, продажи наших продуктов в печатной версии уменьшаются примерно на 5 % в год. Думаю, что большую роль здесь сыграли наши превентивные меры.

«А вот кому свежие новости!»

В девяностые в Воронеже, как и в других крупных городах, было много продавцов, которых мы называем «ручниками». Они продавали газеты на рынках, в электричках, в людных местах. Немало было и тех, кто открывал свой небольшой лоток в магазине или в подземном переходе. Потом почти все они исчезли. Ниша продажи газет из рук в руки там, где удобно читателям, по сути, освободилась.

Мы же вспомнили про мальчишек-газетчиков, которые работали в России еще с XIX века. И в 2004 году предложили воронежским школьникам заработать во время летних каникул. Суть нашей акции «Юный газетчик» очень проста. Во вторник, в день выхода «МОЁ!», мальчишка или девчонка берут у нас столько экземпляров, сколько, как им кажется, смогут продать. Также мы выдаем им униформу — футболку, кепку и бейдж.