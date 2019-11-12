Тухлый товар не продается

«Дневник» оказался 16-полосным изданием формата А-3. Все материалы крупные — на разворот или на полосу. Такой своеобразный longread. И только крайняя правая колонка на трех нечетных страницах отведена под мелкую информацию. Мне стало интересно и когда мы уселись для разговора, то предваряя тему, ради которой пришел, я попросил свою знакомую рассказать, что и как с этой газетой. Она охотно согласилась. И в процессе нашей беседы обнаружились очень даже интересные подробности.

Петра (так зовут журналистку) покинула прежнее место работы потому, что ее не устраивало вмешательство хозяев в редакционную политику. Тут я откровенно усмехнулся:

— Да разве существуют в мире СМИ, журналисты которых не зависят от своих издателей?

— Вот! — Она с торжествующим видом указала на лежащую передо мной газету. — У нас нет хозяев. Если мы от кого-то зависим, то только от читательского спроса.

— Это как же?

Оказывается, Denik N — это издание совершенно нового типа (во всяком случае, для Чехии). Ему ровно год. Тираж в бумаге невелик, не более пяти тысяч экземпляров, причем он постоянно корректируется в зависимости от спроса. Основной читатель — на их сайте в интернете, там, как я понял, порядка ста тысяч заходов в день и одиннадцать тысяч постоянных подписчиков. Причем, хочешь читать — плати. И ведь платят, за счет чего и существует газета.

Но, разумеется, продается только качественный «товар», интересные и глубокие расследования, умные интервью, интригующая аналитика. Никакой бульварщины и желтизны. Политика. Люди. Актуальные проблемы. Культура. Спорт.

Причем штат редакции немаленький — около полусотни человек, включая пишущих, редакторов, корректоров плюс технический секретарь и водитель. Все заботы, связанные с допечатной подготовкой, несет головной офис в Братиславе, где тоже существует Denik, только там он с двумя N. Именно братиславский офис занимается версткой, типографией и дистрибуцией. Denik NN, по словам моей собеседницы, уже давно рентабелен, там сорок тысяч подписчиков, что для Словакии очень даже много.

Разумеется, не все просто в этой модели, я не претендую на то, что полностью разобрался и теперь возвожу ее на пьедестал. Нет. В данном случае, повторяю, меня больше всего порадовало желание людей читать умные тексты.