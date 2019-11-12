Тухлый товар не продается

Интересная тенденция выявилась: якобы, растет спрос на качественную, не ангажированную журналистику
Сначала я с этим столкнулся в Сочи на медиафоруме «Вся Россия», который проходил в сентябре. В кулуарах разговорился с приветливым атлетически сложенным молодым человеком из Воронежа. Он поведал, что занимается исключительно качественным контентом и просил согласия на публикации некоторых моих материалов. Согласие я, конечно, дал, но и вопросы стал задавать этому инопланетянину: что у него за чудо-издание, раз живет оно не ментовскими скандалами и не новостями из сферы шоу-бизнеса? Собеседник поведал, что это интернет-портал и раскручивается он только за счет подписчиков. Еще он сказал, что люди явно устали от вранья, пропагандистской шелухи, дешевых сенсаций, желтизны, словом, от всего того, чем и знаменита сегодня отечественная журналистика.
Мне этот разговор понравился. Значит, не все потеряно и есть еще шанс вырулить на верную дорогу.
А сегодня в Праге встретился с одной продвинутой журналисткой, с которой знаком много лет. Раньше она работала в популярной и довольно тиражной газете, сейчас же назначила рандеву в редакции издания под названием Denik N, что можно перевести, как «дневник». Сел я там на диванчик, а она пошла готовить кофе, оставив меня со свежим номером своей новой газеты.
«Дневник» оказался 16-полосным изданием формата А-3. Все материалы крупные — на разворот или на полосу. Такой своеобразный longread. И только крайняя правая колонка на трех нечетных страницах отведена под мелкую информацию. Мне стало интересно и когда мы уселись для разговора, то предваряя тему, ради которой пришел, я попросил свою знакомую рассказать, что и как с этой газетой. Она охотно согласилась. И в процессе нашей беседы обнаружились очень даже интересные подробности.
Петра (так зовут журналистку) покинула прежнее место работы потому, что ее не устраивало вмешательство хозяев в редакционную политику. Тут я откровенно усмехнулся:
— Да разве существуют в мире СМИ, журналисты которых не зависят от своих издателей?
— Вот! — Она с торжествующим видом указала на лежащую передо мной газету. — У нас нет хозяев. Если мы от кого-то зависим, то только от читательского спроса.
— Это как же?
Оказывается, Denik N — это издание совершенно нового типа (во всяком случае, для Чехии). Ему ровно год. Тираж в бумаге невелик, не более пяти тысяч экземпляров, причем он постоянно корректируется в зависимости от спроса. Основной читатель — на их сайте в интернете, там, как я понял, порядка ста тысяч заходов в день и одиннадцать тысяч постоянных подписчиков. Причем, хочешь читать — плати. И ведь платят, за счет чего и существует газета.
Но, разумеется, продается только качественный «товар», интересные и глубокие расследования, умные интервью, интригующая аналитика. Никакой бульварщины и желтизны. Политика. Люди. Актуальные проблемы. Культура. Спорт.
Причем штат редакции немаленький — около полусотни человек, включая пишущих, редакторов, корректоров плюс технический секретарь и водитель. Все заботы, связанные с допечатной подготовкой, несет головной офис в Братиславе, где тоже существует Denik, только там он с двумя N. Именно братиславский офис занимается версткой, типографией и дистрибуцией. Denik NN, по словам моей собеседницы, уже давно рентабелен, там сорок тысяч подписчиков, что для Словакии очень даже много.
Разумеется, не все просто в этой модели, я не претендую на то, что полностью разобрался и теперь возвожу ее на пьедестал. Нет. В данном случае, повторяю, меня больше всего порадовало желание людей читать умные тексты.