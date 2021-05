3 мая — Всемирный день свободы печати

Преступления против журналистов в целом расследуются крайне неохотно, зачастую правоохранительные органы интерпретируют их как частные случаи личной мести, но не как угрозу свободе слова.

Три первоочередные задачи, которые ставит ЮНЕСКО перед странами-участницами: меры по обеспечению экономической жизнеспособности новостных СМИ, механизмы обеспечения транспарентности интернет-компаний и усиление потенциала медийной и информационной грамотности. Интересно, что в качестве конкретных предложений ЮНЕСКО разработала ряд рекомендаций, в том числе касающихся преодоления «языка вражды» в сети. Есть также рекомендации для работников прокуратуры и других ведомств относительно того, как следует рассматривать преступления против журналистов, делая акцент на нарушении права граждан на свободу слова и свободу информации, одного из базовых во Всеобщей декларации прав человека.

Репортажи высвечивают многообразие мира

«Кризис, вызванный пандемией, создал новые вызовы. Но он одновременно показал, насколько потребность в честной, смелой и ответственной журналистике велика в каждой стране без исключения. Ее роль неизмеримо выросла. Люди стали понимать, что их жизнь и здоровье зависят в том числе от честной, этической и независимой журналистики, которая заслуживает доверия. В мире, полном дезинформации, агрессии в информационных потоках, только честная журналистика способна помочь людям разобраться в происходящем, увидеть во всей полноте окружающий мир. Журналистика высвечивает все многообразие мира», — написал президент Международной сети этической журналистики Айдан Уайт в предисловии к первому сборнику победителей международной премии Фетисова 2020 года. И приветствовал новую профессиональную награду, кстати, самую внушительную на сегодняшний день, — первая премия составляет 130 000 швейцарских франков.

«Журналистика, которая высвечивает мир» — этот сборник представляет тексты не только победителей в четырех номинациях («Лучшее расследование», «Лучший материал о гражданских правах», «Вклад в дело мира» и «Лучший материал о защите окружающей среды»), но и вошедшие в шорт-лист публикации. Каждый раздел сопровожден откликом членов жюри — президента «Репортеров без границ» Кристофа Делауа, директора Международного института прессы Барбары Трьонфи, генерального секретаря Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса, других экспертов.

Незадолго до Дня свободы прессы, в конце апреля, в Цюрихе состоялось присуждение премии Фетисова за материалы 2020 года. В адрес премии поступило больше трех сотен статей из 77 стран. Лучшие три десятка — победители и вошедшие в шорт-лист — также готовятся к публикации. Большинство материалов посвящено драматическим событиям, конфликтам и страданиям людей практически повсюду на планете. Поражает многообразие проявлений корысти, бесчеловечности и в целом зла, сметающего на своем пути первозданные леса и природные богатства континентов, человеческие судьбы и жизни. Авторы рисуют почти апокалиптическую картину, в которой грубая сила и жажда наживы правят бал. В сравнении с материалами победителей 2019 года наметился очевидный тренд — авторов интересуют общемировые причины проявления зла, жестокие последствия глобализации, которая превращает все живое в средство извлечения прибыли. Но есть еще один нюанс, не менее важный. Противостояние злу всегда конкретно и персонифицировано, это воля и мужество тех людей, которые не согласны быть пешками в глобальной или локальной игре, которым небезразличны идеалы, личное достоинство и справедливость. Эта борьба добра со злом и составляет основной конфликт общего массива публикаций. Добро побеждает не всегда, но его энергия дает надежду, авторы верят в его созидательную силу, в разум, талант и волю людей. Неважно, где это происходит, в сельве Амазонки или ледяном безмолвии Аляски, на Ближнем Востоке или в спокойном европейском городе. Это коллективное утверждение необходимости деятельного добра впечатляет. И лучшие материалы, собранные вместе, представляют собой колоссальный «пучок света», энергетический заряд. Авторы, не знающие друг о друге, работающие в разных концах планеты, вместе представили глубоко трагичную, но в то же время оптимистичную картину мира, в котором мы живем.

Тексты победителей позволяют также сделать вывод о новых направлениях поиска современной журналистики, в частности, изменении роли автора в условиях работы с большими базами данных и серьезным объемом информации в целом. Среди лучших оказались как индивидуальные традиционные расследования, так и коллективные работы, подготовленные группой авторов, среди которых не только журналисты, но и эксперты. Такие коллективные работы позволяют проанализировать проблему одновременно в нескольких точках и даже нескольких странах. Нередко групповые масштабные проекты поддерживают консорциумы СМИ, международные гуманитарные организации и филантропы. Многие материалы размещены не в традиционных СМИ (хотя среди победителей — публикации в Spiegel, The New York Times, Atlantic, New Yorker и другие), а на новых независимых онлайн-платформах. Многие работы включают, помимо текстов, мультимедийную составляющую, видео, карты, инфографику.