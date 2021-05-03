3 мая — Всемирный день свободы печати

Кто делает сегодняшнюю журналистику и в каком состоянии находится профессия
Идея учреждения специального дня в международном календаре ЮНЕСКО, напоминающего о важности и хрупкости свободы слова в мире, родилась ровно 30 лет назад. На конференции африканских журналистов в Виндхуке была принята декларация, призывающая правительства содействовать развитию независимых и плюралистических СМИ. Дата принятия Виндхукской декларации — 3 мая — была провозглашена на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как День свободы прессы. С 1997 года в этот день вручается премия за вклад в дело свободы печати памяти расстрелянного мафией колумбийского журналиста Гильермо Кано. В 2007 году ее была посмертно удостоена Анна Политковская.
Каждый год 3 мая во всем мире проходят конференции и встречи, посвященные состоянию современных СМИ, журналистики и свободы слова. В 2021 году основные мероприятия ЮНЕСКО пройдут, как и 30 лет назад, в столице Намибии, в основном в режиме онлайн в связи с пандемией. Девиз этого года — «Информация как благо для всех» — отголосок последних дискуссий о новых вызовах свободе слова и журналистике, на фоне ковида принявших планетарные масштабы. Журналисты, представители международных правозащитных и профессиональных организаций, репортеры и расследователи из многих стран оппонируют магнатам и политикам, утверждающим, что в эпоху «постправды» прежние стандарты и этические принципы устарели, а на смену «властителям дум» приходят дешевые информационные работники и эффективные менеджеры, четко выполняющие требования заказчика. ЮНЕСКО в этом споре твердо стоит на стороне журналистов.
Журналистика под прицелом
Данные последних исследований, опубликованные в канун Дня свободы слова, свидетельствуют о повсеместном наступлении на свободу прессы.
С 1993 года в мире, по данным ЮНЕСКО, погибли 1438 журналистов. МФЖ называет еще более внушительную цифру. Но все мониторинги сходятся в одном: в девяти из десяти случаев убийцы и заказчики расправ ускользнули от наказания. Большинство трагедий произошли не в зонах вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, а на родине репортеров, расследующих коррупцию и другие злоупотребления чиновников, политиков, бизнесменов, мафии и силовых структур. Именно коррупция и отсутствие транспарентности власти названы ЮНЕСКО основной причиной давления и насилия по отношению к журналистам и СМИ. Указывается также, что нередко сами представители силовых структур виновны в нарушении прав и даже гибели журналистов. Расширилась география трагедий. Еще недавно благополучная Европа стала небезопасным местом. Несколько лет коллеги добиваются наказания заказчиков убийства мальтийки Дафны Каруаны Галисии, совсем недавно был убит греческий журналист Гиоргос Карраиваз.
Практически во всех странах позиции свободы слова и независимой журналистики ухудшились во время пандемии. Законодательство, ограничивающее работу журналистов, принятое во многих странах как временная мера, вызывает тревогу наблюдателей: ограничения могут сохраниться надолго. Экономическая база многих СМИ подорвана кризисом, государственная поддержка недостаточна, многие издания, прежде всего бумажные, исчезли с рынка, армия профессионалов осталась фактически без работы. На этом фоне расширяется пространство цензуры самого разного рода, и независимые журналисты все чаще становятся объектом угроз со стороны государственных чиновников, фигурантов материалов, радикальных групп и фанатиков. «Язык вражды», в том числе по отношению к независимым журналистам, заполнил интернет, 75 процентов женщин в профессии сталкиваются с угрозами и унижением в сети.
Преступления против журналистов в целом расследуются крайне неохотно, зачастую правоохранительные органы интерпретируют их как частные случаи личной мести, но не как угрозу свободе слова.
Три первоочередные задачи, которые ставит ЮНЕСКО перед странами-участницами: меры по обеспечению экономической жизнеспособности новостных СМИ, механизмы обеспечения транспарентности интернет-компаний и усиление потенциала медийной и информационной грамотности. Интересно, что в качестве конкретных предложений ЮНЕСКО разработала ряд рекомендаций, в том числе касающихся преодоления «языка вражды» в сети. Есть также рекомендации для работников прокуратуры и других ведомств относительно того, как следует рассматривать преступления против журналистов, делая акцент на нарушении права граждан на свободу слова и свободу информации, одного из базовых во Всеобщей декларации прав человека.
Репортажи высвечивают многообразие мира
«Кризис, вызванный пандемией, создал новые вызовы. Но он одновременно показал, насколько потребность в честной, смелой и ответственной журналистике велика в каждой стране без исключения. Ее роль неизмеримо выросла. Люди стали понимать, что их жизнь и здоровье зависят в том числе от честной, этической и независимой журналистики, которая заслуживает доверия. В мире, полном дезинформации, агрессии в информационных потоках, только честная журналистика способна помочь людям разобраться в происходящем, увидеть во всей полноте окружающий мир. Журналистика высвечивает все многообразие мира», — написал президент Международной сети этической журналистики Айдан Уайт в предисловии к первому сборнику победителей международной премии Фетисова 2020 года. И приветствовал новую профессиональную награду, кстати, самую внушительную на сегодняшний день, — первая премия составляет 130 000 швейцарских франков.
«Журналистика, которая высвечивает мир» — этот сборник представляет тексты не только победителей в четырех номинациях («Лучшее расследование», «Лучший материал о гражданских правах», «Вклад в дело мира» и «Лучший материал о защите окружающей среды»), но и вошедшие в шорт-лист публикации. Каждый раздел сопровожден откликом членов жюри — президента «Репортеров без границ» Кристофа Делауа, директора Международного института прессы Барбары Трьонфи, генерального секретаря Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерреса, других экспертов.
Незадолго до Дня свободы прессы, в конце апреля, в Цюрихе состоялось присуждение премии Фетисова за материалы 2020 года. В адрес премии поступило больше трех сотен статей из 77 стран. Лучшие три десятка — победители и вошедшие в шорт-лист — также готовятся к публикации. Большинство материалов посвящено драматическим событиям, конфликтам и страданиям людей практически повсюду на планете. Поражает многообразие проявлений корысти, бесчеловечности и в целом зла, сметающего на своем пути первозданные леса и природные богатства континентов, человеческие судьбы и жизни. Авторы рисуют почти апокалиптическую картину, в которой грубая сила и жажда наживы правят бал. В сравнении с материалами победителей 2019 года наметился очевидный тренд — авторов интересуют общемировые причины проявления зла, жестокие последствия глобализации, которая превращает все живое в средство извлечения прибыли. Но есть еще один нюанс, не менее важный. Противостояние злу всегда конкретно и персонифицировано, это воля и мужество тех людей, которые не согласны быть пешками в глобальной или локальной игре, которым небезразличны идеалы, личное достоинство и справедливость. Эта борьба добра со злом и составляет основной конфликт общего массива публикаций. Добро побеждает не всегда, но его энергия дает надежду, авторы верят в его созидательную силу, в разум, талант и волю людей. Неважно, где это происходит, в сельве Амазонки или ледяном безмолвии Аляски, на Ближнем Востоке или в спокойном европейском городе. Это коллективное утверждение необходимости деятельного добра впечатляет. И лучшие материалы, собранные вместе, представляют собой колоссальный «пучок света», энергетический заряд. Авторы, не знающие друг о друге, работающие в разных концах планеты, вместе представили глубоко трагичную, но в то же время оптимистичную картину мира, в котором мы живем.
Тексты победителей позволяют также сделать вывод о новых направлениях поиска современной журналистики, в частности, изменении роли автора в условиях работы с большими базами данных и серьезным объемом информации в целом. Среди лучших оказались как индивидуальные традиционные расследования, так и коллективные работы, подготовленные группой авторов, среди которых не только журналисты, но и эксперты. Такие коллективные работы позволяют проанализировать проблему одновременно в нескольких точках и даже нескольких странах. Нередко групповые масштабные проекты поддерживают консорциумы СМИ, международные гуманитарные организации и филантропы. Многие материалы размещены не в традиционных СМИ (хотя среди победителей — публикации в Spiegel, The New York Times, Atlantic, New Yorker и другие), а на новых независимых онлайн-платформах. Многие работы включают, помимо текстов, мультимедийную составляющую, видео, карты, инфографику.
Примером именно такого сочетания традиционных и новых форм, а также коллективного творчества является победитель в номинации «Вклад в гражданские права» — материал «Мигранты из другого мира». Это поистине уникальное исследование, практически энциклопедия современной миграции. В работе принимали участие более 40 журналистов из многих стран — Колумбии, Мексики, Непала, Коста-Рики, Панамы, Эквадора, Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Индии, Камеруна, Великобритании, США, 18 СМИ из 14 стран. Пути потоков мигрантов из стран «третьего мира», транзит и коррупционные схемы, конкретные судьбы, анализ прибыли и последствия номадизма десятков миллионов человек — все эти темы раскрыты убедительно и глубоко, одновременно представляя многообразие традиций журналистики разных стран.
Победитель в номинации «Вклад в дело мира» — также коллективный труд британских и африканских журналистов о финансовых механизмах поддержки могущественной вооруженной группировки в Судане.
Автор лучшего материала в номинации «Лучшее расследование» индийская журналистка Рохни Мохан в статье «Хуже смертного приговора» рассказала о неизвестной миру практике «трибуналов для иностранцев» в пограничном с Бангладеш штате Ассам, фактически лишающей гражданских прав миллионы людей, в основном бенгальцев и мусульман.
Победитель в номинации «Вклад в журналистику об окружающей среде» американец Адам Федерман написал о наступлении нефтяных монополий на природу Арктики, об упорной борьбе ученых и местных коренных жителей-алеутов за сохранение уникального природного парка. Анализ сопровождается личными историями, историческим материалом и выводит разговор на масштабное обобщение: какой выбор нам необходимо сделать — в пользу быстрых миллиардов или в пользу будущего планеты?
Трудно не согласиться с Айданом Уайтом: именно такая отважная и ответственная журналистика делает мир совершеннее и дает всем нам надежду.