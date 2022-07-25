Где фрилансерам искать клиентов в 2022 году?

Анастасия Зиновьева — веб-дизайнер. Она работала в Яндекс.Практикум и ИТАР ТАСС. Четыре года назад Анастасия вышла на фриланс и сейчас занимается созданием сайтов. Анастасия рассказала о том, где можно искать клиентов на фрилансе в период кризиса.

— Какой у тебя путь как у дизайнера?

— Я начала что-то делать в Paint еще в раннем детстве. Лет в 13 я начала изучать Photoshop. После школы я поступила в Университет печати на курс «Информационные технологии в медиаиндустрии». Мне не хотелось быть программистом, мне хотелось быть веб-дизайнером. Но в итоге нас все равно учили на программистов и мне пришлось изучать дизайн самостоятельно.

Моей первой работой была работа в СМИ, я была техническим дизайнером одного интернет-проекта. Потом я пошла в небольшую студию. Это тот случай, когда ты ничего не умеешь и ищешь первую работу. После полугода в студии я ушла в ИТАР ТАСС, где начался активный рост как профессионала. Потом работала в некоммерческой организации. И в итоге пришла к фрилансу.

— Сколько у тебя было клиентов на фрилансе?

— Примерно 25 полностью завершенных проектов, плюс к этому еще небольшие задачи.

— Каких клиентов ты запомнила больше всего?

— Не так давно был очень странный клиент. Он пришел со словами, что ему нужно сделать сайт. Я успела потратить 5 часов перед тем, как отправить ему наработки. В итоге он присылает ссылку на то, что в процессе обсуждений собрал сам, и говорит: «У меня есть вот такой сайт, просто нужно сделать это красиво». У него, видимо, было мнение, что он почти все сделал, осталось только нажать на волшебную кнопочку, чтобы все стало красиво. Тогда я поняла, что не хочу работать со странными людьми, которые считают, что они знают все лучше всех и никакая помощь им не нужна.

Если из позитивного опыта, то мне понравилось работать с иностранцами. Обычно все клиенты из-за рубежа у меня были те, кто переехал туда и говорит на русском, а в этот раз были ребята из Венгрии. С ними я общалась на смеси из английского, русского и венгерского языков, это было очень весело.

— Как изменилось количество клиентов за последние два года?

— Некоторые клиенты стали пропадать. Например, меня звали делать сайт для интерактивных ивентов, но из-за пандемии все сорвалось. Но в целом критической разницы я не увидела. Просто к концу 2020 года я оказалась в ситуации, когда у меня было много клиентов и я могла выбрать, с кем работать, а с кем нет. В целом могу сказать, что меньше клиентов не стало, они просто сменили род деятельности.

— Какие сферы стали нуждаться во фрилансерах?

— Многие ниши уже были в «онлайне», ко мне даже как-то приходили ритуальные услуги. Но я заметила, что во время кризиса увеличилось количество вакансий, связанных с криптой.

— Как изменились способы, через которые к фрилансерам приходят клиенты?

— У меня есть знакомые, которые ищут клиентов для дизайна презентаций через profi.ru, оказывается, это работает, если у тебя раскрученный профиль с отзывами. Меня это удивило, потому что в основном на различных биржах фриланса очень тяжело получать заказы. Лучше все равно работает «сарафанка». То есть ты просто пишешь знакомым, есть ли у них те, кому ты можешь помочь. Это самый эффективный способ. Надо учиться этим пользоваться и чаще писать знакомым.

— Если не сарафанка и не биржи, какие бы ты тогда способы использовала?

— Можно попробовать дать объявление в газете… Или в подъезде. Еще есть куча пабликов в соцсетях. На крайний случай можно арендовать билборд.

— Как скажется блокировка социальных сетей на фрилансерах?

— Это неоднозначный процесс. С одной стороны, меньше пабликов — меньше работы, потому что не потребуются обложки для соцсетей и в целом меньше каналов развития для фрилансеров. С другой, владельцы бизнесов начинают понимать, что сайты более надежная штука, чем соцсеть, и это может сыграть на руку фрилансерам. Но, честно говоря, мне кажется, что сейчас большинство установит VPN и останется в соцсетях. Я предполагаю, что сейчас бизнес будет бороться за свое выживание. Многие перейдут в телеграм, но это более продвинутые. «Олдовые» бизнесы останутся во ВКонтакте. Сложно предугадывать что-либо, потому что я не понимаю, сколько бизнесов вообще выживет. Непонятно, будут ли у предпринимателей деньги на рекламу.

— Сейчас кризис — это время возможностей и точка роста или время, когда большинство прогорит и обанкротится?

— Все зависит от того, какое у тебя мышление: для кого-то точка роста, а для кого-то «мы все умрем».

Фото: из архива героини