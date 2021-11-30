«Французский вестник» — фильм с придуманным сюжетом о непридуманной профессии

Придуманный сюжет фильма о непридуманной профессии. Главному редактору, которого в фильме играет Билл Мюррей, за десять лет работы удалось собрать лучших журналистов и превратить провинциальный еженедельник в издание с обзором событий в мире политики, искусства, моды, изысканной кухни, с ворохом увлекательных заметок о жизни и нравах заграничный обывателей. «Французский вестник» — это выработанные внутренние правила редакции:

«В моем кабинете не плакать», — табличка в кабинете главного редактора.

«Попробую сохранять журналистскую нейтральность, если она есть».

«Ты сделай так, чтобы казалось, что ты нарочно так написал».

Фильм представляет собой историю выхода последнего номера журнала, где все детали и подробности жизни редакции воспроизведены с максимальной достоверностью (планерка, репортерская работа, разборы статей редактором). Поэтому просмотр фильма превращается в чтение с картинками свежего номера журнала: рубрика о путешествиях, об искусстве, политический раздел, в котором речь идет о студенческих протестах, статья о шеф-поваре, написанная в почти детективном жанре и некролог о бессменном редакторе «Французского вестника».

Фильм заканчивается сценой разговора главного редактора с журналистом, который должен был написать материал в рубрику «Вкусы и запахи», но вместо описания обеда написал о том, как стал участником настоящей детективной истории.

Главный редактор: «Предполагалось, что героем статьи будет повар? Но тут только одна фраза об этом на всю статью».

Репортер: «Да, задача была поставлена четко. Но вы не учли, что я попал под град пуль и гранат против своей воли. В тексте я описал все подробно. Я кое-что сократил, правда. Могу вставить обратно, если надо».

Он подает редактору измятый листок бумаги с первоначальным вариантом статьи. Редактор читает, и, отрывая глаза от текста, произносит: «Вот это лучший момент всей статьи. Ради этого и стоило ее писать».

«Французский вестник» Уэса Андерсона — это фильм, который стоило снять уже потому, что он напоминает нынешним владельцам прессы об ее истинном назначении. Наверное, поэтому сюжет выходит за рамки «Французского вестника» и вполне может быть рассмотрен как «любовное письмо журналистике», адресованное режиссером Уэсом Андерсоном и российским журналистам в знак его поддержки и солидарности. Для меня самой пронзительной оценкой фильма стала рецензия Ларисы Малюковой («Новая газета»):

«Что и говорить — временами в глазах рябит, как от просмотренного на большой скорости фильма. Но заканчиваются бесконечные титры. И отчего-то щемит сердце. Словно на погасшем экране проявляется смысл любовного послания лучшим изданиям и лучшим временам журналистики».

«Французский вестник» заканчивается смертью главного редактора, который завещал печатные станки разобрать, редакцию распустить, сотрудникам выплатить премии и освободить их от обязательств, что можно понять как символический знак завершения эры печатной прессы. Но чуть раньше финала фильма главный редактор просит журналиста вернуть в текст самую важную фразу: «Может быть, если повезет, мы найдем то, что ускользало от нас в тех местах, которые мы когда-то называли домом».

В этой фразе я ощущаю как ностальгию об эпохе журналистики как вдохновенного творчества, так и надежду на то, что она окончательно не уйдет в прошлое. В этом осторожный оптимизм режиссера Уэса Андерсона: «Может быть, если повезет…».

*Издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов