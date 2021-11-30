«Французский вестник» — фильм с придуманным сюжетом о непридуманной профессии

На экраны страны вышел фильм «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”» режиссера Уэса Андерсона
Премьера фильма «Французский вестник Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”» режиссера Уэса Андерсона состоялась на Каннском кинофестивале. В российский прокат фильм вышел в ноябре и сразу привлек к себе внимание СМИ. Лишь беглое скольжение по заголовкам рецензий говорит о том, что фильм вызвал бурную реакцию прессы.
• «Раскраски для взрослых «Французский вестник Уэса Андерсона» (Андрей Карташов, «Искусство кино»).
• «Журнал почета» (Юлия Шагельман, «Коммерсант»).
• «Французский вестник» — дорогостоящий пустяк с невероятным количеством звезд первой величины» (Антон Долин, «Медуза»*).
• «Мир убивает нас, чувак, мы боимся одного зла до тех пор, пока не найдем новое» (Лариса Малюкова, «Новая газета»).
• «И сбоку бантик: «Французский вестник» Уэса Андерсона — самая громкая премьера Канн-2021» (Егор Беликов, ForbesLife) и др.
Рецензиями на этот фильм отметились практические все российские СМИ, даже региональные. Так, например, «Эхо Севера» посвятило фильму публикацию с говорящим названием «Невыдуманные истории». Несмотря на то что действие фильма происходит в вымышленном французском городе и в несуществующем издании, он основан на реальных публикациях и фактах из биографии конкретных журналистов The New Yorker.
Чем вызван был такой интерес к «Французскому вестнику» со стороны российской прессы? Можно предположить, что дело в личности знаменитого режиссера, у которого много поклонников среди зрителей, или в статусе самого Каннского кинофестиваля, который всегда приковывает внимание тех, кто любит хорошее кино. Но у меня есть подозрение, что дело не только в этом.
Российские журналисты, давно обделенные вниманием отечественного кинематографа, а сегодня поставленные еще в ситуацию экономического выживания и рисков, вызванных статусом иноагента, почувствовали в американском фильме неподдельный интерес к журналистике как к профессии, теряющей свое былое предназначение. Может быть, поэтому красной нитью во многих публикациях проходит мысль о том, что стандарты качественной журналистики с потерей доминирующей роли бумажной прессы в современном мире стремительно рушатся. Думаю, что именно этим был продиктован вопрос Татьяны Розенштайн, которая встретилась во время Каннского кинофестиваля с создателями фильма: «В фильме Уэс Андерсон так убивается по прекрасному прошлому большой американской журналистики… Выходит, журналы сегодня уже не те?»
Придуманный сюжет фильма о непридуманной профессии. Главному редактору, которого в фильме играет Билл Мюррей, за десять лет работы удалось собрать лучших журналистов и превратить провинциальный еженедельник в издание с обзором событий в мире политики, искусства, моды, изысканной кухни, с ворохом увлекательных заметок о жизни и нравах заграничный обывателей. «Французский вестник» — это выработанные внутренние правила редакции:
«В моем кабинете не плакать», — табличка в кабинете главного редактора.
«Попробую сохранять журналистскую нейтральность, если она есть».
«Ты сделай так, чтобы казалось, что ты нарочно так написал».
Фильм представляет собой историю выхода последнего номера журнала, где все детали и подробности жизни редакции воспроизведены с максимальной достоверностью (планерка, репортерская работа, разборы статей редактором). Поэтому просмотр фильма превращается в чтение с картинками свежего номера журнала: рубрика о путешествиях, об искусстве, политический раздел, в котором речь идет о студенческих протестах, статья о шеф-поваре, написанная в почти детективном жанре и некролог о бессменном редакторе «Французского вестника».
Фильм заканчивается сценой разговора главного редактора с журналистом, который должен был написать материал в рубрику «Вкусы и запахи», но вместо описания обеда написал о том, как стал участником настоящей детективной истории.
Главный редактор: «Предполагалось, что героем статьи будет повар? Но тут только одна фраза об этом на всю статью».
Репортер: «Да, задача была поставлена четко. Но вы не учли, что я попал под град пуль и гранат против своей воли. В тексте я описал все подробно. Я кое-что сократил, правда. Могу вставить обратно, если надо».
Он подает редактору измятый листок бумаги с первоначальным вариантом статьи. Редактор читает, и, отрывая глаза от текста, произносит: «Вот это лучший момент всей статьи. Ради этого и стоило ее писать».
«Французский вестник» Уэса Андерсона — это фильм, который стоило снять уже потому, что он напоминает нынешним владельцам прессы об ее истинном назначении. Наверное, поэтому сюжет выходит за рамки «Французского вестника» и вполне может быть рассмотрен как «любовное письмо журналистике», адресованное режиссером Уэсом Андерсоном и российским журналистам в знак его поддержки и солидарности. Для меня самой пронзительной оценкой фильма стала рецензия Ларисы Малюковой («Новая газета»):
«Что и говорить — временами в глазах рябит, как от просмотренного на большой скорости фильма. Но заканчиваются бесконечные титры. И отчего-то щемит сердце. Словно на погасшем экране проявляется смысл любовного послания лучшим изданиям и лучшим временам журналистики».
«Французский вестник» заканчивается смертью главного редактора, который завещал печатные станки разобрать, редакцию распустить, сотрудникам выплатить премии и освободить их от обязательств, что можно понять как символический знак завершения эры печатной прессы. Но чуть раньше финала фильма главный редактор просит журналиста вернуть в текст самую важную фразу: «Может быть, если повезет, мы найдем то, что ускользало от нас в тех местах, которые мы когда-то называли домом».
В этой фразе я ощущаю как ностальгию об эпохе журналистики как вдохновенного творчества, так и надежду на то, что она окончательно не уйдет в прошлое. В этом осторожный оптимизм режиссера Уэса Андерсона: «Может быть, если повезет…».*Издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов