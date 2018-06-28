Простые правила визуальной подачи первой полосы

Самая большая ошибка при верстке первой полосы — делать ее с позиции редакции, а не читателя. Да-да… Вот так тривиально и бесхитростно. А вы думали, есть какие-то волшебные чары? Ничего подобного. Как говорится, все сложное — слишком простое.

Признаться, даже не знаю, как эту тему развить словами. Ну разве что предупредить, что эти правила касаются тех редакций, которые имеют приличный процент розничных продаж либо хотят увеличить его. Для тех, кто традиционно продает подавляющую часть тиража по подписке, эти фокусы не пройдут. Да и, собственно, зачем? Их читатель купил все номера за полгода или год авансом. С какой стати «продавать» ему номер, который он уже купил? Для такого читателя единственный критерий покупки (подписки) — это качество издания (ценность местных новостей) и отчасти нерушимые традиции выписывать местную газету. Но точно не яркие эффектные картинки и заголовки на обложке. Поэтому давайте сразу перейдем к картинкам.