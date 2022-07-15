Фрост/Никсон: как создавалось самое громкое политическое интервью в истории

ШАГ 1: Рискнуть всем

Первым и, пожалуй, самым проблемным аспектом в подготовке к интервью с Никсоном стал финансовый вопрос. Фрост связался c окружением скандального экс-президента практически сразу после импичмента, однако реальные переговоры начались лишь через год. Разумеется, он был не единственным, кто хотел осуществить это интервью. Так как у Фроста уже 2 года как не было своего шоу в штатах, ему пришлось в одиночку соревноваться за это право с CBS, одной из крупнейших американских телесетей. Фрост выиграл гонку, заплатив Никсону целое состояние — 600 тысяч долларов из собственного кармана. Более того, президенту также было обещано 20% от итоговой прибыли с продажи прав и рекламы.

Хотя Фрост и был всемирно известным шоуменом, найти такие деньги оказалось крайне тяжелой задачей. Спустя десятилетия в беседе с The Independent он признался, что для осуществления этой затеи ему пришлось продать свою часть акций LWT (London Weekend Television — британская телесеть). По словам журналиста, в 2006 году эта же доля стоила бы 37 миллионов фунтов. Но тогда Фрост был настолько уверен в успехе интервью с экс-президентом, что не мог позволить себе сдаться на полпути.

После того как все договоренности с Никсоном были улажены, появилась новая загвоздка — нужно было найти платформу для трансляции интервью на телевидении. Фрост был уверен, что телекомпании встанут в очередь за столь желанным контентом, но этого не произошло. CBS так и не простили Фросту тот факт, что он увел Никсона прямо из-под их носа, и обвинили его в нарушении этического кодекса и так называемой «платной журналистике» (checkbook journalism). Другие крупные игроки в лице ABC и NBC могли согласиться предоставить Фросту эфирное время лишь при условии, если получат контроль над подготовкой интервью. Британец отказался идти на уступки и оказался в ситуации, когда ему пришлось искать рекламных спонсоров самостоятельно.

В эпоху интернета и YouTube это совершенно нормальная практика, но тогда, в конце 70-х, на телерынке доминировали всего 3 уже упомянутые компании — CBS, ABC и NBC. При отсутствии договоренности с этими гигантами любой другой журналист, скорее всего, забросил бы эту затею, но Фрост нашел выход. Он самолично занялся поиском рекламных спонсоров, а затем связался с Syndicast, независимым телевизионным маркетинговым агентством, и поручил ему продажу прав на трансляцию отдельным телеканалам и радиостанциям. Для записи была привлечена лос-анджелесская компания Pacific Video. Планировалось выпустить интервью в четырех частях хронометражем в полтора часа. Разумеется, каждой из компаний по договору полагался определенный процент от итоговой прибыли.

Таким образом, Фрост пошел по пути телевизионной синдикации, создав один из первых прецедентов, когда крупный американский ТВ-проект был спродюсирован без участия одной из трех доминирующих телекомпаний.



ШАГ 2: Подготовка, подготовка и еще раз подготовка

В 70-х Дэвид Фрост не считался политическим журналистом. В то время при упоминании его имени у зрителей скорее возникали ассоциации со словами «шоумен» и «плейбой». Да, в его резюме уже были интервью с известными политиками, даже с тем же Никсоном в 1968 в рамках его предвыборной кампании. Но тогда журнал Time назвал этот разговор «слишком мягким», и этот эпитет в целом отлично подходил манере Фроста вести интервью.

Но в этот раз он не мог позволить себе осторожничать с Никсоном. Американский народ не простил бы ему этого. Уотергейтский скандал на несколько лет ввел страну в состояние фрустрации и впервые заставил задуматься о том, как действовать в ситуации, когда президента необходимо привлечь к ответственности. Никсон так и не предстал перед судом, и Фрост чувствовал, что это интервью должно заменить судебный процесс настолько, насколько это вообще возможно.

Для этого ему нужны были секунданты, ищейки, жаждущие поквитаться с Никсоном. Ими стали журналист и писатель Джеймс Рестон мл. и корреспондент ABC Роберт Зелник. Они работали над подготовкой материалов, вопросов и стратегии, которая позволила бы Фросту контролировать ход интервью, заставить экс-президента отказаться от заранее подготовленных ответов и подтолкнуть его к тому, чтобы признать преступления и взять ответственность за свои действия.