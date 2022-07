Фрост/Никсон: как создавалось самое громкое политическое интервью в истории

Дэвид Фрост — британский тележурналист, прославившийся в 60-х благодаря сатирическим шоу That Was the Week That Was и The Frost Report. Отличался аполитичностью, имел репутацию плейбоя. Позже он делал свои проекты и в Америке, но ближе к середине 70-х потерял популярность в штатах и переключился на ведение развлекательных шоу в Австралии и Англии.

В 1977 Дэвид Фрост взял у Никсона интервью, которое прогремело на весь мир и вернуло британского журналиста в высшую лигу. Еще более примечательным этот разговор делает то, насколько трудным оказался его путь на телеэкраны. В этом материале ЖУРНАЛИСТ расскажет вам, как создавалось самое громкое политическое интервью в истории телевидения.