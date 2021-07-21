ФСБ представила проект списка сведений, недопустимых к разглашению иностранцам

Эта информация трактуется как сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

В новом списке речь идет о сведениях, которые не попадают под статьи 275 («Государственная измена») и 276 («Шпионаж») УК РФ. Эти статьи ориентированы на информацию, составляющую гостайну.

Норма в законодательстве РФ относительно иноагентов такова: если лицо собирает определенные сведения в интересах иностранцев, то оно обязано зарегистрироваться как иностранный агент, а если не делает этого добровольно, то может получить до пяти лет лишения свободы.

Суду нужно будет доказать, что такая информация собиралась в интересах иностранцев. Но по факту это означает, что журналистам иностранных СМИ теперь очень опасно писать на темы о расследовании уголовных дел ФСБ, о дедовщине в армии, на любые военные и «космические» темы.