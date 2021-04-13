ФСБ провела ночной обыск у журналиста Романа Анина

Вечером 9 апреля издание «Важные истории» сообщило, что у главного редактора Романа Анина проходит обыск, его проводят сотрудники ФСБ.

Обыск занял почти семь часов, следователей особо интересовали документы на английском языке, банковские карточки и фото Анина с учебы в США, сообщал адвокат Василий Грищук. «Изъяли все: все флешки, все компьютеры — и даже не мои. Изъяли телефоны, которые мне не принадлежат. Изъяли документы», — рассказал позже Анин.

После обыска Анина увезли в СК, допросили в качестве свидетеля по уголовному делу и затем отпустили. Следующий допрос был назначен на понедельник, 12 апреля. Грищук заявил, что для ночного допроса Анина не было никаких оснований.

После второго допроса Анин остался в статусе свидетеля. О допросе Анин рассказал «Фонтанке»:

Я давал показания. Допрос длился час. Меня в основном спрашивали две вещи, хотя вопросов было больше. Но в основном следователя очень интересовало, как устроен процесс публикации статей в «Новой газете» (Анин работал в «Новой газете» в 2006–2020 годах. — Прим. ред.). Спрашивали, кто ответственен за это, кто на каждом этапе согласовывает. Я пытался объяснить, что СМИ — это не Следственный комитет, что там нет начальника, который ставит свою финальную визу, а решения принимаются коллегиально на планёрках. Второй вопрос, который их сильно интересовал, — это как я получил доступ к фотографиям Ольги Сечиной в Instagram, учитывая, что у неё закрытый профиль. Я говорил, что Instagram — это публичная социальная сеть. И если пользователь выкладывает фотографии даже в закрытом профиле, то доступ может получить неограниченный круг лиц. Безусловно, если она добровольно публикует снимки в интернете, то не может быть никакого состава преступления в том, что кто-то получил доступ к этим фотографиям. Примерно об этих двух темах мы и говорили сегодня.

Следственные действия были связаны с уголовным делом, возбужденным по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 2 ст. 137 УК) еще в сентябре 2016 года.

Дело было заведено после того, как Анин опубликовал в «Новой газете» статью, в которой утверждалось, что Ольга Сечина (на тот момент жена главы «Роснефти») отдыхала на яхте St. Princess Olga. В материале были использованы данные из аккаунта в Instagram, который, как утверждал Анин, принадлежит Сечиной.

В «Роснефти» сочли статью заказной и подали на газету в суд. В компании тогда заявляли о незаконном сборе и использовании информации. Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск к «Новой газете», признав сведения в статье не соответствующими действительности. По решению суда издание опубликовало опровержение.

Как рассказала РБК адвокат Анина Анна Ставицкая, дело было возобновлено 24 марта 2021 года. Его расследует Главное следственное управление Следственного комитета. На вопрос о том, признана ли Сечина потерпевшей, Ставицкая ответила: «Видимо, да». Но добавила, что соответствующих документов защите пока не показали.