ФСБ сможет блокировать сайты без судебных разбирательств

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России сможет обращаться к регистраторам доменов сайтов с просьбой их разделегировать. Это позволит блокировать интернет-ресурсы быстрее, чем через суд или Роскомнадзор, пишет «Коммерсантъ».

«Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак», — отмечает издание со ссылкой на представителя КЦ.

Центр займется выявлением фишинговых ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения. Также он будет отслеживать активности бот-сетей и других атак с использованием российских доменов.

Разделегирование домена позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу. Доступ к контенту по разделегированному домену прекращается сразу, а вернуть его можно только если привязать новое доменное имя.

Указывается, что решение НКЦКИ по блокировке того или иного сайта может быть обжаловано в суде. Сам регистратор имеет возможность мотивированно не согласиться с решением структуры ФСБ, если есть подозрения в неправомерной блокировке.

Помимо НКЦКИ, созданной осенью 2018 года, в числе организаций, взаимодействующих с Координационным центром, — Роскомнадзор, Центробанк, «Лаборатория Касперского» и Group IB.