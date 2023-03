ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже

ФСБ сообщила, что корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Возбуждено дело о шпионаже.

Журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Накануне местное издание «Вечерние ведомости» сообщило, что американский журналист перестал выходить на связь со вчерашнего вечера.

Эван Гершкович живет в Москве уже 6 лет и имеет аккредитацию в МИД РФ. Гершкович — репортер, освещающий события в России, Украине и на территории бывшего Советского Союза. Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича Wall Street Journal опубликовал 28 марта.