The Financial Times: «Спрос на нашу качественную и независимую журналистику высок как никогда»

Новый новостной бюллетень, ненавязчиво адресованный женщинам, уже демонстрирует самый высокий уровень просмотра среди всех бюллетеней FT, но издатель понимает, что это только начало.

Текущий эксперимент FT с преобразованием многих текстовых материалов в аудио иллюстрирует, до какой степени этот гиперактивный новостной бренд ищет новых читателей всеми доступными средствами. Сотрудники газеты говорят, что ничто не мешает конвертировать в аудио в конечном счете все 300 материалов, которые ежедневно готовит FT, если пользователям захочется их слушать. И еще теперь газета раздает школьникам старших классов бесплатный онлайновый доступ во всем мире, расширив программу, которую первоначально реализовала для 1400 школ и колледжей в Великобритании.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БУМАГИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД

Таким образом, The Financial Times начинает доказывать, что успех ориентированных на бумагу новостных брендов зависит от последовательного инвестирования в технологии, в аналитику, в изучение аудитории. Занимаясь этим, FT, как и ее ориентированная на глобальную аудиторию коллега — The New York Times, — сумела существенно повысить доходы от читателей и резко сократить зависимость от рекламы.

Но это тяжелый труд. Хваленый возврат FT к прибыльности составляет всего 2 % операционной маржи после многих лет убытков. Глобальные тренды, однако, выглядят убедительнее. Почти 60 % выручки сейчас поступает из-за границ Великобритании по сравнению с 45 % всего тремя годами ранее. Но только время покажет, сможет ли FT удержать свои высокие расценки на подписку. Сейчас в Великобритании цена годовой подпис ки на комбинацию бумаги и цифры составляет £754. Что в два с лишним раза превышает стоимость подписки The Wall Street Journal. Затем надо помнить о высоких затратах FT, отчасти отражающих растущую цену, которую приходится платить за роль всемирного цифрового игрока. Удивляет при этом, что численность штата компании — 1300 человек — в последние пять лет росла, а не снижалась.