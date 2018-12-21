The Financial Times: «Спрос на нашу качественную и независимую журналистику высок как никогда»

Даже финансовые показатели FT выглядят как никогда хорошо. Выручка в 2016 году составила 310,8 млн фунтов стерлингов, что почти на 40 % выше, чем 10 лет назад. Кроме того, после многих лет работы в убыток газета даже вышла на небольшую прибыль — 6,6 млн фунтов.

Эти результаты стали подарком на первую годовщину совместной жизни для медиахолдинга Nikkei, который в 2015 году купил FT у ее давнего владельца — финансово неблагополучной британской образовательной компании Pearson. Nikkei издает одноименную ежедневную японскую газету с трехмиллионным тиражом, и, говорят, ее заоблачную цену в 844 миллиона фунтов за FT предпочли ожидавшемуся (и еще более заоблачному) предложению Axel Springer. В свою очередь, покупатель остался доволен приобретением новостного бренда, цифровая подписка на который сегодня составляет более 75 % его платной аудитории.

В прошлом году FT объявила о «рекордной платной аудитории бумаги и цифры», выросшей, вероятно, на волне медийной лихорадки по поводу Трампа и Брексита. Как сообщает FT, выручка от контента в 2017 году составила почти две трети суммарной выручки, что «вдвое больше, чем пять лет тому назад». Генеральный директор газеты Джон Риддинг говорит: «Несмотря на непрерывные потрясения, которые переживает медийная экосистема, The Financial Times закончила еще один год с отличными финансовыми показателями. Спрос на нашу качественную и независимую журналистику высок как никогда».

Этот небывалый для ежедневной газеты оптимизм подкреплялся множеством отраслевых призов, присужденных FT и лично Лайонелу Барберу, который 13 лет является ее главным редактором: благодаря его резкой позиции против Брексита газета заметно повысила свою роль и влияние в бурной британской политической жизни.

БОЛЬШЕ ЧИТАТЕЛЕЙ — ВЫШЕ ДОХОД

Чтобы компенсировать катастрофическую потерю рекламы, FT одной из первых крупных ежедневных газет стала упорно и целенаправленно работать над повышением доходов от читателей, широко используя аналитику для лучшего понимания того, что хочет аудитория, кто что читает, когда требовать плату, а когда отдавать контент бесплатно. В то время, когда шла сделка с Nikkei, американский медиаэксперт Кен Доктор назвал FT лучшим примером журналистского бизнеса, который не упустил возможностей, предоставленных цифровой эпохой, и принялся как следует изучать своих клиентов: «Аналитикой у них в штате занимаются почти 40 человек. Они — не только издательская компания, но и исследовательский институт. А совмещение этих двух аспектов выдвинуло их в авангард мировой журналистики».

Почти пять лет газета измеряла все подряд, от количества пробных регистраций до скорости своего мобильного сайта и ее воздействия на привлечение новых подписчиков и уменьшение текучести пользователей. Как и Джефф Безос в Washington Post (а потом и многие другие), FT обнаружила, что замедление скорости загрузки веб-сайта влияет на объем прочитанного пользователями, а также на удержание подписчиков. Искусственно замедляя соединение с сайтом для некоторых читателей, она смогла точно вычислить, насколько именно выросшее время загрузки страницы влияет на показатели вовлеченности.