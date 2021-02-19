FT: Facebook вводил в заблуждение рекламодателей, завышая данные охвата

Facebook завышал количество пользователей, которых могли бы охватить рекламодатели. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внутреннюю переписку из недавно обнародованного судебного иска. В 2018 году соцсети предъявили жалобу, в которой утверждается, что ее топ-менеджеры знали о завышении «потенциальных метрик охвата» для рекламодателей, но компания их не исправила.

Иск подал предприниматель из Калифорнии, который заметил, что Facebook сознательно включил фейковые и дублирующиеся аккаунты в свой отчет, вводя в заблуждение рекламодателей. По его словам, в некоторых штатах потенциальный охват превышал фактическое население.

Менеджер по продукту Facebook в середине 2018 года предложил изменить метрики, чтобы сделать их более точными, однако руководство заявило, что это повлечет «значительное влияние на доходы» компании. Менеджер ответил: «Это доход, который мы никогда не должны были получать, учитывая тот факт, что он основан на неверных данных», — говорится в иске. Его опасения подтвердили несколько других сотрудников.

Во внутреннем документе компания признала, что метрика была «вероятно, самым важным показателем в нашем рекламном кабинете». Согласно исследованию, проведенному самой соцсетью, удаление из отчета повторяющихся аккаунтов приведет к 10% снижению потенциального охвата — соответствующий документ содержится в иске. Однако в публичном заявлении компания утверждает, что эти показатели являются оценочными. Представитель Facebook назвал обвинения «не имеющими под собой оснований».

В марте 2019 года платформа внесла некоторые изменения в свои метрики охвата. Ранее они были основаны на количестве активных пользователей за последние 30 дней — теперь они учитывают, сколько человек, соответствующих критериям рекламодателя, увидели объявление за тот же период. Однако в иске утверждается, что по состоянию на 2020 год компания «до сих пор не удалила фейковые и дублирующиеся учетные записи из своего потенциального расчета охвата».