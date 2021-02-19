FT: Facebook вводил в заблуждение рекламодателей, завышая данные охвата

Фев 19, 2021

Facebook завышал количество пользователей, которых могли бы охватить рекламодатели. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внутреннюю переписку из недавно обнародованного судебного иска. В 2018 году соцсети предъявили жалобу, в которой утверждается, что ее топ-менеджеры знали о завышении «потенциальных метрик охвата» для рекламодателей, но компания их не исправила.

Иск подал предприниматель из Калифорнии, который заметил, что Facebook сознательно включил фейковые и дублирующиеся аккаунты в свой отчет, вводя в заблуждение рекламодателей. По его словам, в некоторых штатах потенциальный охват превышал фактическое население.

Менеджер по продукту Facebook в середине 2018 года предложил изменить метрики, чтобы сделать их более точными, однако руководство заявило, что это повлечет «значительное влияние на доходы» компании. Менеджер ответил: «Это доход, который мы никогда не должны были получать, учитывая тот факт, что он основан на неверных данных», — говорится в иске. Его опасения подтвердили несколько других сотрудников.

Во внутреннем документе компания признала, что метрика была «вероятно, самым важным показателем в нашем рекламном кабинете». Согласно исследованию, проведенному самой соцсетью, удаление из отчета повторяющихся аккаунтов приведет к 10% снижению потенциального охвата — соответствующий документ содержится в иске. Однако в публичном заявлении компания утверждает, что эти показатели являются оценочными. Представитель Facebook назвал обвинения «не имеющими под собой оснований».

В марте 2019 года платформа внесла некоторые изменения в свои метрики охвата. Ранее они были основаны на количестве активных пользователей за последние 30 дней — теперь они учитывают, сколько человек, соответствующих критериям рекламодателя, увидели объявление за тот же период. Однако в иске утверждается, что по состоянию на 2020 год компания «до сих пор не удалила фейковые и дублирующиеся учетные записи из своего потенциального расчета охвата».

Источник: Sostav.ru
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