Financial Times выложило в общий доступ гайд по переупаковке контента

Издание Financial Times выложило в общий доступ гайд для журналистов, которые хотят научиться переупаковывать контент для digital-платформ.

Как делать карточки, листиклс, фотоэссе, таймлайны, профайлы людей, компаний, как вообще реализовать какую-то идею в интерактивном формате или просто в формате, которые привычен платформам и их пользователям? Ответы на эти вопросы можно найти в файлах, доступных для свободного скачивания на GitHub.

Цель этих документов — помочь журналистам и редакторам понять, что наиболее важно в онлайн-историях, помочь правильно объяснить своей команде, что же они хотят в итоге получить.

Робин Квон, директор по цифровой дистрибуции FT:

Мы забываем, что у журналистов просто может не быть правильных digital-слов, объясняющих то, что они хотят увидеть в итоге. Я часто встречаю журналистов и редакторов, которые говорят так: как мне сделать эту интерактивную штуку?

Скачать гайд: GitHub

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