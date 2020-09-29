FT разрешила VTimes публиковать свои материалы на русском

Медиапроект VTimes получил право публиковать на русском языке статьи и видео, размещенные в The Financial Times. Об этом сообщил издатель Александр Губский в телеграм-канале VTimes:

Нам очень важно и приятно, что руководство Financial Times признало наш молодой проект достойным того, чтобы отдать ему право публиковать свои материалы. Мы непременно оправдаем этот кредит доверия.

Материалы FT начнут использовать с 1 октября.

Проект VTimes создала группа журналистов, ушедших из «Ведомостей». Как пишет Губский, у команды уже был опыт партнерства с Financial Times. В 1999 году знаменитое британское издание стало, наряду с The Wall Street Journal и издательским домом Independent Media, одним из трех учредителей «Ведомостей».