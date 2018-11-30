Financial Times ввела «карму» для читателей

The Financial Times внедрила алгоритм Knowledge Builder, который показывает каждому подписчику, как растет его уровень знаний, полученных от чтения статьи. Баллы начисляются после прочтения по двум базовым критериям. Наиболее «ядерные» для FT статьи с обширными перекрестными ссылками на другие материалы дают более высокий балл. Если же читатель уже прочитал много статей по этой теме (а алгоритм все помнит), то это снизит начисленные за статью баллы.

Задач у новшества несколько. Система привносит игровой элемент во взаимодействие читателя с газетой. После прочтения статьи подписчик видит, насколько он улучшил свою читательскую «карму» (фоном звучит идея — благодаря Financial Times!). У людей появляется игровой, визуально подкрепленный стимул к наращиванию знаний, то есть к прочтению большего количества статей. Таким образом FT пытается решить главную задачу эксперимента — повысить вовлечение и лояльность подписчиков, а значит, снизить их текучку.

Другая задача — максимально задействовать старый контент, который уже не анонсируется в ленте актуальных материалов, но все еще представляют большую ценность. Видя, какими темами интересуется читатель, алгоритм предлагает старые статьи по этим или смежным темам, показывая, на сколько баллов читатель улучшит свой уровень знаний. Стремление набрать баллы становится дополнительным стимулом для чтения старых статей. От этого тоже растут и вовлечение, и глубина просмотров.

Наконец, как говорит Джеймс Вебб, продукт-менеджер FT, система позволяет прорвать замкнутый пузырь фильтров (filter bubble), находясь в котором люди читают только то, что им нравится. Ведь алгоритм начинает начислять пониженные баллы, если читатель читает статьи только по одной теме. Таким образом, газета аккуратно стимулирует развитие разносторонних интересов читателя.