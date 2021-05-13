Как качественная журналистика выходит из кризиса: опыт The Financial Times

Сейчас в качестве основных инструментов компания использует увеличение доходов от рекламы, а также расширение базы подписчиков. Если этого будет недостаточно для дальнейшего роста компании, то можно в качестве дополнительного инструмента использовать и развитие нового бизнеса.

Стагни отмечает, что конечной цели можно достигнуть двумя способами:

• через модернизацию старых продуктов;

• через быстрое внедрение инноваций, благодаря чему продукт не будет устаревать.

«Мы сделаем окончательный выбор по мере развития событий, — говорит она. — Пока что нам нужно предугадать развитие и диверсификацию рынка на ближайшие годы. Но, безусловно, экосистема FT уж сейчас требует значительной доработки».

Стагни также советует всем игрокам медиарынка не распыляться, а обратить более пристальное внимание на те инновации, которые они могут успешно применить конкретно к своему изданию и бизнесу. Все новое по своей природе сложно. И роль коммерческого развития заключается в том, чтобы быстро понять и разработать жизнеспособные идеи, а затем, что самое важное, суметь реализовать их.

«Я всегда думаю о том, какие преимущества именно для нашей компании принесет каждая конкретная идея. Какой будет в итоге доход? С чего стоит начинать?» — говорит Стагни.

Внутренние предприниматели

Стагни убеждена в том, что любое решение в бизнесе должно приниматься с уровня стартапа. Тогда оно будет наиболее эффективно. «Вам не нужно быть предпринимателем, чтобы найти новые идеи. Вы можете быть простым сотрудником, но подходить к своей работе как к бизнесу», — размышляет она и делится алгоритмом, который ее команда использует для пилотирования нового проекта:

Шаг 1. Создание бизнеса. Определите сферу бизнеса и конечный продукт, а также соберите ресурсы и команду для разработки плана действий.

Шаг 2. Начальный рост. Выводите продукт или предложение на рынок, приобретайте клиентскую базу и планируйте будущие этапы роста.

Шаг 3. Среднесрочный рост. Разработка новых конкурентных стратегий, экспансия и переход к BAU (business as usual, обычный бизнес).

Шаг 4. Долгосрочный рост. Развивайте продукт и рынок, расширяйте фокус команды, управляйте бизнес-отчетами (P&L).

Стагни постоянно пытается интегрировать новые идеи под «повседневный» формат. Она ищет способы грамотного применения данной концепции в условиях функционирования крупного медиабренда со своими стабильными процессами. И такие «внутренние предприниматели» всегда очень нужны в больших компаниях, потому как они не только могут внедрить новые идеи в бизнес-процессы, но и способны к долгосрочной аналитике и знают, как эффективнее реализовать эти идеи в конкретной организации. В какой-то степени это не просто стратегия, это взгляд в будущее. Речь идет как о прогнозировании развития компании, так и о конвергенции, которая касается всех сотрудников.

Чем полезна инклюзивность

До своего прихода в FT Стагни казалось, что это классическое СМИ, которое работает по четко сформированной структуре и придерживается «старой» журналистской школы. Но когда она оказалась внутри, то поняла, что ее представления о бренде в корне неверны. Стагни осознала, что продвижение разнообразия и инклюзивности в коммуникации внутри компании очень важно.