FTC предлагает правила, ограничивающие использование личной информации для таргетированной рекламы

Федеральная торговая комиссия США обратилась к общественности, чтобы ограничить «коммерческое наблюдение» со стороны крупных корпораций. Речь идет о компаниях, которые продают или делятся информацией, собранной о людях.

Группы потребителей настаивают на том, чтобы FTC запустила процесс создания правил, регулирующих данные потребителей, которые используются для целевой рекламы.

Как правило, FTC может штрафовать только крупные компании, которые нарушили прошлые соглашения о конфиденциальности с агентством. Это изменится, если предложение комиссии станет окончательным, что позволит агентству добиваться штрафов за первые нарушения.

FTC также заинтересована в надзоре за алгоритмами, чтобы убедиться, что они не дискриминируют потребителей.