«Глобальная редакция» вернет доверие и расскажет правду

Главный рецепт успеха: возвращение к этическим и профессиональным стандартам
Главными сюжетами занятий международной летней школы по расследовательской журналистике в Риге (организатор — Центр изучения СМИ Стокгольмской школы экономики) стали новые форматы и перспективы профессии в условиях затянувшегося кризиса.
БУДУЩЕЕ — ЗА КАЧЕСТВОМ
Норвежский журналист и аналитик Бернт Олуфсен уверен, что при любых трансформациях медиасреды доверие аудитории — основной капитал, а значит, на рынке всегда будет востребована качественная журналистика. Современный рынок СМИ все менее прозрачен. Все чаще аудитории неизвестно, кто является инвестором или учредителем СМИ. Конечно, новые медиа выглядят более демократичными, однако нередко их информация оторвана от контекста, не содержит серьезного анализа, случайна и ненадежна. Доверять им в целом трудно, и, по сути, безответственность угрожает свободе слова и уважению к СМИ не меньше, чем непрозрачность рынка. Новая, адекватная времени бизнес-модель непременно будет включать общие этические принципы, поэтому в итоге следует ожидать возврата к базовым ценностям профессии.
Сегодня престиж журналистики падает во всем мире. Бурное развитие новых медиа, пренебрежение профессиональными и этическими стандартами привели к тому, что прессе просто перестали доверять во многих станах. Социальные сети породили информационный хаос. Однако «журналистика следующего уровня» будет прежде всего действовать как отточенный профессиональный инструмент для работы с информацией, оснащенный всеми современными возможностями для проверки фактов и серьезного анализа.
Норвежский эксперт рекомендует руководителям компаний укреплять свои бренды в качестве платформ надежного и качественного контента и видит миссию профессиональных медиа в распространении знаний. «На самом деле все просто: хорошую журналистику от плохой отличает труд», — говорит Олуфсен.
В ФОРМАТЕ AD HOC
Расследовательская журналистика в эпоху глобализации и развития информационных технологий — это прежде всего международные инициативы ad hoc, когда партнеры из разных стран временно объединяются для решения конкретной задачи. Самый известный пример — крупномасштабное расследование «панамских офшоров», в котором участвовали 380 журналистов из 80 стран мира. Сегодня такое сотрудничество эффективно, оно не ограничено юрисдикцией конкретной страны, позволяет объединить усилия и знания, а современные технологии существенно облегчают работу.
Тематика таких проектов обширна — от коррупции до расследования гибели журналистов. Наиболее известные проекты осуществил в последние годы Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Основа новых форматов — формирование «глобальных редакций», основанных на самоорганизации. В таких редакциях коллективно определяются задачи проекта, вырабатывается общая стратегия, намечается «фронт работы» каждого участника, исходя из его профессионального опыта, базы источников и знания специфики конкретной страны. Как правило, для координации работы в «глобальной редакции» создаются отдельные платформы, позволяющие получать доступ к документам и быстро обмениваться информацией. Успех во многом зависит от самодисциплины каждого участника и уважения им принятых сообществом правил.
Global Investigative Journalism Network предлагает журналистамрасследователям цифровые инструменты для работы
Поддержку международным журналистским инициативам предлагает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Проект возник в 2006 году, проводит также образовательные семинары и тренинги, создает электронные ресурсы и оказывает практическую помощь в сборе информации и установлении необходимых контактов.
После убийства Дафны 45 журналистов из 15 стран собрались вместе, чтобы завершить начатые ею расследования
Глобальная сеть журналистов-расследователей (GIJN) тоже предлагает журналистам новейшие инструменты, рекомендации, помощь в экстренных ситуациях и поиске парт неров в других странах для проведения тематического расследования. На сайте Global Investigative Journalism Network есть раздел «Доска помощи», где журналисты могут найти полезные цифровые инструменты для работы, контакты экспертов и коллег из других стран, предложения для фрилансеров, информацию о стажировках, методические материалы и многое другое.
ПРОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ!
Британский журналист и программный директор проекта Meedan Том Тревинард рассказал о программе «электорального фактчекинга» Verificado, который призван объединить усилия СМИ, исследователей, представителей гражданского общества для борьбы с фейками во время избирательных кампаний. Проект уже заявил о себе во время всеобщих выборов в Мексике летом 2018 года, в нем участвовали более 90 партнеров — журналистов, активистов, преподавателей вузов. Откликнулись крупнейшие латиноамериканские СМИ и новостные агрегаторы. В первые три месяца Verificado собрал более 300 тысяч подписчиков на Facebook и Twitter и миллионы просмотров в Мексике. В стартовом тренинге проекта приняли участие около ста журналистов, которые совместно выработали алгоритм проверки информации и способы ее визуализации, включая поиск оригинала и пути распространения недостоверных новостей или высказываний.
Еще один пример «глобальной редакции» − проект «Дафна», инициированный парижской организацией Forbidden Stories, его цель — расследование убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галисии. 45 журналистов из 18 организаций и 15 стран решили довести до конца начатые Дафной расследования, а также найти заказчиков преступления, потрясшего Европу. Forbidden Stories считает своей основной задачей продолжить работу тех коллег, которых заставили замолчать, именно в этом они видят реальное противостояние цензуре, давлению и практике безнаказанности.
Российские журналисты участвуют в большинстве международных расследовательских инициатив, свидетельство тому — регулярные награды, которые они получают. А также — продолжающиеся угрозы от тех, кто попал в объектив критики или чьим интересам был нанесен урон.
Норвежский журналист и медиаэксперт Бернт Олуфсен рассказывает о трансформациях медиасреды
Хочется верить, что «журналистика нового уровня» — журналистика будущего, о которой говорили эксперты, — будет свободна не только от ангажированности и непрофессионализма, но и от всех видов насилия и запугивания смелых журналистов. Рижские диалоги, подробный и конкретный разговор о сотрудничестве и достоинстве профессии приближают это будущее.