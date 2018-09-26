«Глобальная редакция» вернет доверие и расскажет правду

Главными сюжетами занятий международной летней школы по расследовательской журналистике в Риге (организатор — Центр изучения СМИ Стокгольмской школы экономики) стали новые форматы и перспективы профессии в условиях затянувшегося кризиса.

БУДУЩЕЕ — ЗА КАЧЕСТВОМ

Норвежский журналист и аналитик Бернт Олуфсен уверен, что при любых трансформациях медиасреды доверие аудитории — основной капитал, а значит, на рынке всегда будет востребована качественная журналистика. Современный рынок СМИ все менее прозрачен. Все чаще аудитории неизвестно, кто является инвестором или учредителем СМИ. Конечно, новые медиа выглядят более демократичными, однако нередко их информация оторвана от контекста, не содержит серьезного анализа, случайна и ненадежна. Доверять им в целом трудно, и, по сути, безответственность угрожает свободе слова и уважению к СМИ не меньше, чем непрозрачность рынка. Новая, адекватная времени бизнес-модель непременно будет включать общие этические принципы, поэтому в итоге следует ожидать возврата к базовым ценностям профессии.

Сегодня престиж журналистики падает во всем мире. Бурное развитие новых медиа, пренебрежение профессиональными и этическими стандартами привели к тому, что прессе просто перестали доверять во многих станах. Социальные сети породили информационный хаос. Однако «журналистика следующего уровня» будет прежде всего действовать как отточенный профессиональный инструмент для работы с информацией, оснащенный всеми современными возможностями для проверки фактов и серьезного анализа.