Что должен уметь журналист будущего

Преподаватели журналистики со всего мира собрались в июле в Париже и обсудили компетенции журналистов будущего. Получилась смесь из отдельных исследований и субъективных впечатлений в конкретных национальных контекстах. Общее одно — преподаватели хотят больше «вечных» знаний, а не «сиюминутных» инструментов. ЖУРНАЛИСТ прислушался к «хотелкам» на Всемирном конгрессе журналистского образования.

Пожалуй, никогда прежде разговор о компетенциях не был таким востребованным, тем более в среде преподавателей. Как учить, если многих вещей не существовало, когда сами преподаватели получали свой журналистский опыт? Становиться технооптимистом или тянуть молодежь к истокам — проверке фактов и умению слушать?

Европейская ассоциация преподавателей журналистики (EJTA) провела в 2018 году масштабный опрос в университетах, которые входят в организацию (а это не только европейские вузы, но и уже пять российских). Президент ассоциации Нико Дрок рассказал о ключевых результатах анкетирования более тысячи преподавателей из 28 стран (полная версия отчета).

Топ-5 навыков в рейтинге европейских преподавателей:

• оценивать источники информации,

• проводить исследования,

• отражать много точек зрения,

• проверять надежность источников,

• знать контекст событий.

Преподаватели в разных странах признают, что вряд ли выпускники журналистских школ будут в основной массе работать в классической журналистике традиционных редакций: скорее, они окажутся в смежных сферах, организуют свои стартапы или просто будут фрилансерами. Отвечая на вопросы о значимости тех или иных профессиональных ролей и компетенций, респонденты признавали, что скорее говорят о желаемом, чем о действительном.

5 самых не востребованных педагогами компетенций:

• использовать новые продукты и форматы,

• ​взаимодействовать с аудиторией,

• ​использовать вклад аудитории в медиапродукт,

• ​знать возможности рынка,

• работать в условиях нехватки времени.

Таким образом, педагоги сошлись во мнении, что содержание журналистики должно быть на первом месте, а технологии — на втором. Но авторы отчета делают важное примечание: реальную педагогическую практику никто не анализировал, поэтому сложно сказать, что именно в итоге преподают все эти люди.

Среди 18 предложенных функций журналиста наиболее «симпатичными» для педагогов оказались (в порядке убывания значимости):

• ​давать глубокий бэкграунд истории,

• ​анализировать и интерпретировать текущую повестку,

• не заниматься историями, которые сложно проверить,

• ​давать информацию для принятия политических решений,

• ​следить за бизнесом,

• ​следить за правительством.

Эти предпочтения говорят о том, что на ближайшие десять лет преподаватели видят ценность в аналитических и исследовательских навыках, а вот потребительский подход не в чести (например, обращаться с аудиторией как с потребителями, а не с гражданами, делать больше увлекательных историй ежедневно или концентрироваться на продающих текстах). В общем, это и понятно, ведь преподаватели представляют интересы академического сообщества, которое призвано просвещать и образовывать, а не интересы рынка, который призван зарабатывать. Нико Дрок призывает думать меньше о средствах и больше о целях журналистики, потому что (в европейском понимании) журналистика — это система верований, которая определяет подходящие практики и ценности профессионалов, медиа и медиасистем.

Если группировать навыки по сферам медиапроизводства, то «прокачивать» студентов надо в пяти направлениях:

• ​контент,

• ​формы,

• ​общество,

• ​рынок,

• ​рефлексия.

Наконец, сами преподаватели предпочитают работать с такими компетенциями, как:

• ​навыки проверки информации,

• ​исследовательские навыки,

• ​социальные навыки (очень важно уметь слушать),

• ​аналитические навыки.

Любое сравнительное исследование страдает тем, что выхолащивает национальный контекст. Но детальный отчет по России в рамках европейского опроса мы не можем опубликовать до его выхода в научном журнале.

Профессор Университета Флориды Минди МакАдамс предложила аудитории взгляд на компетенции с той стороны океана. В ее восьмерку вошли:

1. Математическая грамотность.

2. Слушать людей, особенно не похожих на себя.

3. Сотрудничать, особенно с теми, у кого есть такие навыки, которых у вас нет.

4. Отправлять запросы и получать то, что вы просили.

5. Корректно оценивать надежность источника.

6. Создавать информационную сеть, которая дает вам новые идеи.

7. Организовывать свое время и ресурсы.

8. Знать, как определить, чему вам нужно учиться дальше.

Восьмой пункт представляется особенно важным, потому что составление индивидуального плана развития — это не дело вуза, а как раз самого студента / начинающего специалиста. Предыдущие же семь пунктов вытекают из опыта конкретного профессора.

Поскольку «страной-хозяйкой» мероприятия была Франция, то поставила точку в дискуссии декан школы журналистики Sciences Po Алис Антоме. Ее список уложился в шесть позиций:

• ​говорить с источниками лично,

• ​использовать возможности платформ,

• ​управлять временем,

• ​кодировать,

• ​узнавать новые предметные области,

• ​обладать широким контекстным знанием.

По окончании дискуссии в кулуарах педагоги обсуждали услышанные списки и соглашались в том, что это только возможные варианты развития событий, а действительность менее идеалистична и более требовательна.

Год назад мы публиковали свой топ-10 навыков будущего, и, кажется, он все еще не устарел.