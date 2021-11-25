Дискуссия: будущее журналистского образования

15 ноября в Доме журналиста в Санкт-Петербурге собрались выпускники СПбГУ и партнеры Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. На круглом столе, посвященном 75-летию журналистского образования в СПбГУ, представители медиаиндустрии поделились собственным опытом и мыслями о развитии журналистского образования. Модератором выступила редактор ЖУРНАЛИСТА Камилла Нигматуллина.

«Мы больше не готовим журналистов»

Так провокационно открыла дискуссию Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ. «Раньше все было понятно — факультет журналистики учил журналистике, — говорит она. — Но сегодня поле расширяется, мы учим уже не журналистов, а медиакоммуникаторов, основная задача которых — осуществлять коммуникации на мультимедийных платформах».

Слова Камиллы Нигматуллиной подтвердил Искандер Нуруллин (выпускник СПбГУ 2017 года), который занимается развитием SMM-отдела редакции «Делового Петербурга». Он заявил, что цифровым изданиям требуются не просто журналисты, а аналитики соцсетей, менеджеры по продажам в соцсетях, SMMщики и менеджеры по рекламе спецпроектов.

Искандер Нуруллин: «Платформы стремительно вводят новые форматы: TikTok, Reels, Клипы ВК — чтобы быть востребованным, нужно постоянно учиться и осваивать их».

Сам Искандер Нуруллин признает, что на SMM-специалиста не учился, а овладел этими навыками уже непосредственно во время работы.

Студент-бизнесмен

Мария Рзаева, коммерческий директор издания «Бумага» (выпуск СПбГУ 2014 года), рассказала про свою коллегу Анастасию Семашкину, которая быстро в ходе работы овладела компетенциями проджект-менеджмента и стала успешным менеджером спецпроектов. По мнению Марии Рзаевой, студенты-журналисты должны быть более инициативными и сами создавать себе возможности получить реальный опыт и отточить свои навыки — ведь «Бумага» в свое время тоже была создана студентами СПбГУ.

Мария Рзаева: «Было бы здорово, если бы на факультете создавалось больше стартапов, которые потом могли бы выходить на рынок как самостоятельные издания».

Ее величество практика

Но не все эксперты так активно выступают за стартапы, некоторые считают, что студенты должны входить в индустрию постепенно благодаря практике. Салима Зариф, шеф Северо-Западного бюро «Вестей» (выпуск 2006 года), подчеркивает, что практики должно быть больше, нужно дать людям возможность ошибаться, ведь без этого невозможно вырасти.

Салима Зариф: «Учебная студия не заменит ощущений от нахождения на месте крушения вертолета».

Максим Васильчук, корреспондент «Матч ТВ» (выпуск 2019 года), подтверждает, что в университете невозможно научиться всему, что-то все равно останется «за кадром»: «Когда я пришел на канал «Санкт-Петербург», многого не знал: как общаться с операторами и ставить задачи, что такое «лайв». Нужно как можно чаще вовлекать студентов в реальные условия работы — на парах не скажут, как общаться с людьми на следующий день после теракта».

Камилла Нигматуллина, конечно, не подвергает сомнению важность практики для студентов, но напоминает, что у этого вопроса есть три стороны: университет, который хочет давать качественное образование, работодатели, которым нужны хорошие специалисты, и студенты — более нетерпеливые сегодня, чем 15 лет назад. Как практикующий преподаватель, она заявляет, что нынешние образовательные программы и так урезаны, нельзя совсем лишить их литературного и классического наполнения.

Камилла Нигматуллина: «Хороший писатель — это хороший читатель. Чем больше информации в голове, тем лучше получится текст на выходе — как при работе нейросети».

Журналист 4.0

Формулу будущего журналистского образования представила Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер Silamedia. Она говорит о важности тесной связи журналистского образования с рынком, умении мыслить в новых форматах и передавать смысл даже через короткие сообщения и видео.

Оксана Силантьева: «Журналистское образование должно быть смысловое, форматное и гибко реагировать на технологические изменения».

За журналистов заступилась Елизавета Дубовик, директор офиса медицинских проектов в КБ «Палиндром». По ее мнению, авторы все еще нужны рынку — но с некоторыми оговорками: «Нужны нишевые авторы, которые готовы погрузиться в сферу и копаться в ней. Нужны те, кто готов на фактчекинг, не просто послушать мнение эксперта и слепо переписать, а проверить и подготовить качественный, достоверный текст».

Также она отметила нехватку на рынке специалистов, которые могли бы стать издателями, медиаменеджерами — словом, быть готовыми взять на себя развитие медиа как продукта.

Елизавета Дубовик: «Медиаиндустрии нужны именно продакт-менеджеры, таких людей очень мало. При поиске мы ориентируемся на людей, которые уходят из журналистики в авторские проекты и могут отвечать за собственный продукт».

Университету — быть

Медиаэксперты из разных сфер индустрии могут иметь различные взгляды на то, в каком направлении следует развиваться молодым специалистам, но все сошлись в одном: вуз дает фундаментальную базу знаний, на которые потом накладываются практические навыки. Только так можно подготовить специалистов нового поколения, которые смогут быстро реагировать на меняющиеся запросы рынка.

Камилла Нигматуллина: «Предлагаю оставить журналистику в покое, потому что ее каноны не поменялись и принципы того, как работать с информацией, тоже. Нужно развивать медиакоммуникации как практико-ориентированное направление и помогать студентам обрести навыки, которые они используют в дальнейшей работе».