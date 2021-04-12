Какой у Пивоварова получился Гагарин

Алексей Пивоваров осенью 2020 года, за полгода до 60-летия со дня полета первого человека в космос, показал свой документальный фильм о Гагарине. На наших глазах первый космонавт из образа без изъянов превращается в человека с биографией, в которой много совсем не героического. Так, Гагарин скрыл факт, что его брат и сестра были угнаны в Германию. Все, кто знал его с детства, говорят о том, что был он ничем не выдающимся человеком, но с большим честолюбием и с огромным желанием изменить заданную от рождения траекторию жизни. А после полета в космос Гагарин предстает перед нами в фильме располневшим и замеченным в любовных похождениях человеком, о чем свидетельствует шрам на его лбу.

Вот думаю, если бы Алексей Пивоваров задумывал свой фильм о Гагарине сегодня, учел бы он поправки в закон об образовании, согласно которому правительство будет контролировать просветительскую деятельность, которая в этом документе трактуется достаточно широко? Задаю себе этот вопрос вовсе не из праздного любопытства, а потому что фильм Пивоварова разрушает миф о Гагарине.