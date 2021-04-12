Какой у Пивоварова получился Гагарин

Алексей Пивоваров к 60-летию со дня первого полета Юрия Гагарина снял документальный двухсерийный фильм
Алексей Пивоваров осенью 2020 года, за полгода до 60-летия со дня полета первого человека в космос, показал свой документальный фильм о Гагарине. На наших глазах первый космонавт из образа без изъянов превращается в человека с биографией, в которой много совсем не героического. Так, Гагарин скрыл факт, что его брат и сестра были угнаны в Германию. Все, кто знал его с детства, говорят о том, что был он ничем не выдающимся человеком, но с большим честолюбием и с огромным желанием изменить заданную от рождения траекторию жизни. А после полета в космос Гагарин предстает перед нами в фильме располневшим и замеченным в любовных похождениях человеком, о чем свидетельствует шрам на его лбу.
Вот думаю, если бы Алексей Пивоваров задумывал свой фильм о Гагарине сегодня, учел бы он поправки в закон об образовании, согласно которому правительство будет контролировать просветительскую деятельность, которая в этом документе трактуется достаточно широко? Задаю себе этот вопрос вовсе не из праздного любопытства, а потому что фильм Пивоварова разрушает миф о Гагарине.
После своего легендарного полета, благодаря советской пропаганде, Гагарин оторвался от своего человеческого существования и превратился в символическую фигуру. Его фамилия, Гагарин, потеряла персональную субстанцию, став именем нарицательным. Сначала Гагарин — мощь СССР, сейчас Гагарин — мощь России.
Миф, символ, всемирная икона смотрит на нас с фотографий, широко улыбаясь. Из персонального и личного там запечатлена только одна его улыбка, которая тоже превратилась пусть и в очень привлекательный, но все же атрибут отечественной пропаганды. Так, в 2018 году Правительство Московской области запустила флешмоб «Улыбка Гагарина», которая уже в этом юбилейном году стала почти всероссийской. «Улыбка Гагарина» и мастер-классы пройдут сегодня во многих городах в формате разных онлайн-акций.
Документальный двухсерийный фильм о Гагарине Алексея Пивоварова разрушает пропагандистский миф о Гагарине, он возвращает ему его имя. Он делаем Гагарина живым с разными драматическими обстоятельствами его судьбы. И в этом величие и подлинность как самого Гагарина, так и тех, кто отправлял его в тот исторический полет 12 апреля 1961 года.