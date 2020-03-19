Иногда молчание — золото

Вдова первого космонавта Земли была знаменита не только своим родством с Юрием Гагариным. Еще тем, что после гибели мужа она не дала ни одного интервью никаким журналистам — ни советским, ни российским, ни иностранным. Никому! А ведь мы знаем, на какие ухищрения идет наш брат, чтобы уговорить нужного человека. И какие большие гонорары предлагают зарубежные телекомпании в надежде заполучить эксклюзив.

Известный и очень энергичный корреспондент популярной газеты А.М., который в последние десятилетия освещает космические темы, рассказал на днях в социальной сети о том, как он хотел добиться интервью с Валентиной Ивановной: и письма ей писал, и общих знакомых подсылал, и сувенирами одаривал, и караулил ее на улицах Звездного городка. Все напрасно. В 90-е годы знакомые телевизионщики из Японии говорили мне, что готовы заплатить несколько десятков тысяч «зеленых» за пятиминутную беседу с В.И. Гагариной. А это по тем временам были очень большие деньги. И ведь много было подобных предложений. Она отклонила все.

Я не знаю, отчего Валентина Ивановна вела себя подобным образом. Вроде бы, мне положено было на нее обижаться. Юрий Гагарин — не просто наш национальный герой, он герой всех живущих на Земле людей, а это значит, что долг знавших его состоял в том, чтобы рассказывать о космонавте, делиться любыми воспоминаниями о нем. Да и цеховая солидарность — куда от нее денешься.