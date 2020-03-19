Иногда молчание — золото

Несколько слов в связи с кончиной Валентины Ивановны Гагариной
Вдова первого космонавта Земли была знаменита не только своим родством с Юрием Гагариным. Еще тем, что после гибели мужа она не дала ни одного интервью никаким журналистам — ни советским, ни российским, ни иностранным. Никому! А ведь мы знаем, на какие ухищрения идет наш брат, чтобы уговорить нужного человека. И какие большие гонорары предлагают зарубежные телекомпании в надежде заполучить эксклюзив.
Известный и очень энергичный корреспондент популярной газеты А.М., который в последние десятилетия освещает космические темы, рассказал на днях в социальной сети о том, как он хотел добиться интервью с Валентиной Ивановной: и письма ей писал, и общих знакомых подсылал, и сувенирами одаривал, и караулил ее на улицах Звездного городка. Все напрасно. В 90-е годы знакомые телевизионщики из Японии говорили мне, что готовы заплатить несколько десятков тысяч «зеленых» за пятиминутную беседу с В.И. Гагариной. А это по тем временам были очень большие деньги. И ведь много было подобных предложений. Она отклонила все.
Я не знаю, отчего Валентина Ивановна вела себя подобным образом. Вроде бы, мне положено было на нее обижаться. Юрий Гагарин — не просто наш национальный герой, он герой всех живущих на Земле людей, а это значит, что долг знавших его состоял в том, чтобы рассказывать о космонавте, делиться любыми воспоминаниями о нем. Да и цеховая солидарность — куда от нее денешься.
Но у меня позиция этой женщины, напротив, вызывает чувство понимания и уважения. Особенно сейчас, когда бульварные журналисты лезут во все щели в желании раскопать интимные подробности из жизни знаменитостей, да и сами эти знаменитости (не все, но многие) охотно обнажаются перед телекамерами, демонстрируя свои гениталии, повествуя о самых скандальных моментах своей биографии и биографиях знакомых, друзей, близких.
Все на продажу?
Частная жизнь любого человека — неважно, известен он на весь мир или только своим близким родственникам — не должна быть предметом торговли или темой шоу-бизнеса. Выставлять ее на всеобщее обозрение — значит делать этого человека актером стриптиза. Это тот самый случай, когда каждый должен ставить определенные ограничения, табу, заборы, за которые никто не вправе заглядывать.
Вдова первого космонавта огородила свою личную жизнь, возможно, слишком высокими заборами, но это ее выбор и, повторяю, лично у меня он вызывает уважение.
И коллегам совет: когда сталкиваетесь с такими ситуациями, трижды подумайте, надо ли вам сквозь эти заборы ломиться. Не все пути хороши для того, чтобы выполнить свой профессиональный долг.