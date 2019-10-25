Школа фельетона: Александр Галич

Казалось бы, сюжет закольцован. Но бедовая наша отчизна спустя год угодила во временную петлю, и страна была отброшена на десятилетия назад, а песни Галича снова обрели актуальность. Он вернулся, как и обещал.

Простая русская жаба

Когда страна прикажет быть героем, у нас красавцем становится рябой. Едва только наше несменяемое руководство с перепугу от цветных революций, майданов и митингов на Болотной провозгласило Россию мировым оплотом традиционализма, изо всех щелей полезли ревнители общественной морали и нравственности. На самом деле естественным продуктом жизнедеятельности всех этих чудаков на букву «М» – милоновых, мизулиных, мединских – были лицемерие и ханжество. У нас, например, не запрещали «Игры престолов», даже показывали на канале РЕН ТВ – том самом, где еще недавно наши коллеги Марианна Максимовская и Роман Супер из последних сил держали знамя честной тележурналистики, а теперь шпионка с крепким телом Анна Чапман рассказывает доверчивым россиянам о зеленых человечках. Показать-то показали, но вторичные половые признаки героинь, а именно грудь и попу, ликвидировали путем затуманивания. Дескать, в России такого не носят.

А с другой стороны, Госдума и Совет Федерации отменили уголовное наказание за домашнее насилие. Депутаты и сенаторы, показательно вставая в позу простой русской прачки, ссылались на вековую народную мудрость: «Мужик бьет – значит, любит». А уж когда этический орган охотнорядцев единогласно оправдал старого селадона Слуцкого, которого журналистки обвиняли в домогательствах, впору было взять гитару и спеть старую балладу Галича.

Красный треугольник

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать?

Вот стою я перед вами, словно голенький.

Да, я с Нинулькою гулял с тети Пашиной,

И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

Поясок ей подарил поролоновый

И в палату с ней ходил в Грановитую.

А жена моя, товарищ Парамонова,

В это время находилась за границею.

А вернулась, ей привет – анонимочка:

Фотоснимок, а на нем – я да Ниночка!..

Просыпаюсь утром – нет моей кисочки,

Ни вещичек ее нет, ни записочки!

Нет как нет,

Ну, прямо – нет как нет!

Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,

Говорю, что все во мне переломано.

Не серчай, что я гулял с этой падлою,

Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала черная:

– Я на слезы на твои – ноль внимания!

Ты мне лазаря не пой, я ученая,

Ты людям все расскажи на собрании!

И кричит она, дрожит, голос слабенький…

А холуи уж тут как тут, каплют капельки:

И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганов,

И который референт, что из органов,

Тут как тут,

Ну, прямо, тут как тут!

В общем, ладно, прихожу на собрание.

А дело было, как сейчас помню, первого.

Я, конечно, бюллетень взял заранее

И бумажку из диспансера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,

А как увидела меня – вся стала красная.

У них первый был вопрос – «Свободу Африке!»,

А потом уж про меня – в части «разное».

Ну, как про Гану – все буфет за сардельками,

Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами,

А как вызвали меня, я свял от робости,

А из зала мне кричат: «Давай подробности!»

Все, как есть,

Ну, прямо – все, как есть!

Ой, ну что тут говорить, что ж тут спрашивать?

Вот стою я перед вами, словно голенький.

Да, я с племянницей гулял с тети Пашиной,

И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

И в моральном, говорю, моем облике

Есть растленное влияние Запада.

Но живем ведь, говорю, не на облаке,

Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,

И бумажку, что я псих, им зачитывал.

Ну, поздравили меня с воскресением:

Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,

Ну, прямо – ой, ой, ой…

Взял я тут цветов букет покрасивее,

Стал к подъезду номер семь, для начальников.

А Парамонова, как вышла – стала синяя,

Села в «Волгу» без меня и отчалила!

И тогда прямым путем в раздевалку я

И тете Паше говорю: мол, буду вечером.

А она мне говорит: «С аморалкою

Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,

Она думает как раз то же самое,

Она всю свою морковь нынче продала

И домой по месту жительства отбыла».

Вот те на,

Ну, прямо – вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку:

Мол, прошу принять по личному делу я.

А у Грошевой как раз моя кисочка,

Как увидела меня – вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,

И с улыбкой говорит товарищ Грошева:

– Схлопотал он строгача – ну и ладушки,

Помиритесь вы теперь по-хорошему!

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,

И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,

Она выпила дюрсо, а я перцовую

За советскую семью образцовую!

Вот и все!

Гады-шизики

Но не только ханжество и лицемерие тащат нас обратно в «совок», но и пресловутое квазинародное «одобрям-с», и затаившееся до поры стукачество, и растущее влияние «референтов, что из органов».

В июле 2019 года Министерство высшего образования и науки России разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан. В документе, подписанном министром Михаилом Котюковым, говорится, что на встрече с иностранцами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. При этом такие контакты в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, а после встречи ученые должны составить отчет с кратким описанием разговора, приложив сканы паспортов участников.

Кроме того, в рекомендациях Минобрнауки говорится, что при посещении российских научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

«Приказ очень легко реализовать. Можно всех иностранцев на фоне института раздевать, одежду складывать в специальный ящик, выдавать им робы – желательно полосатые, чтобы они понимали, куда попали. И пусть так ходят», – иронизирует биоинформатик Михаил Гельфанд.

«Думаю, что приказ появился на волне судебных процессов против ученых о так называемом разглашении так называемой государственной тайны. Моя гипотеза – таким способом министерство прикрывает задницу. В хорошем институте этим приказом подотрутся, а плохой институт просто станет еще немного хуже. У нас куча подобных законов, которые не исполняются, но о них сразу вспоминают, как только надо кого-то прищучить. [А в целом] российской науке как был ****** [конец], так и остается», – говорит Гельфанд.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти предписания «выглядят как перебор», однако «нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют».

Про маляров, истопника и теорию относительности

Чувствуем с напарником – ну и ну.

Ноги прямо ватные, всё в дыму.

Чувствуем – нуждаемся в отдыхе,

Что-то нехорошее в воздухе.

Взяли «жигулевского» и «дубняка»,

Третьим пригласили истопника,

Приняли, добавили еще раза,

Тут нам истопник и открыл глаза –

На ужасную историю

Про Москву и про Париж,

Как наши физики проспорили

Ихним физикам пари.

Всё теперь на шарике вкривь и вкось,

Шиворот-навыворот, набекрень.

И что мы с вами думаем день – ночь,

А что мы с вами думаем ночь – день.

И рубают финики лопари,

А в Сахаре снегу – невпроворот,

Это гады физики на пари

Раскрутили шарик наоборот.

И там, где полюс был, там тропики,

А где Нью-Йорк – Нахичевань,

А что мы люди, а не бобики,

Им на это начихать!

Рассказал нам все это истопник,

Вижу, мой напарник ну прямо-таки сник.

«Раз такое дело – гори оно огнкм!

Больше мы малярничать не пойдкм!»

Взяли в поликлинике бюллетень,

Нам башку работою не морочь!

И что ж тут за работа, если ночью день,

А потом обратно не день, а ночь!

И при всей квалификации

Тут возможен перекос,

Это ж все-таки радиация,

А не медный купорос!

Пятую неделю я не сплю с женой,

Пятую неделю я хожу больной,

Тоже и напарник мой плачется,

Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь «столичною» лично я,

Чтоб совсем с ума не стронуться,

Истопник сказал, что «столичная»

Очень хороша от стронция.

И то я верю, а то не верится,

Что минует та беда…

А шарик вертится и вертится,

И все время не туда!

***

После «дела Голунова», после того как летом власть на ровном месте учинила в Москве массовые беспорядки, а потом стала выписывать по 5 лет лагерей за ретвит и три с половиной за бросок бумажного стаканчика, возникло ощущение, что Александр Аркадьевич стоит вместе с журналистами и актерами (учителями, священниками, айтишниками) в одиночных пикетах:

И все так же, не проще,

Век наш пробует нас:

Можешь выйти на площадь?

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Впрочем, это ведь он, кажется, о декабристах? Ах, декабристы, не будите Герцена… Но это написал другой поэт