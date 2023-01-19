Галина Тимченко вошла в список самых успешных женщин старше 50 лет по версии Forbes

Журналистка, бывший главный редактор Lenta.ru и генеральный директор и учредитель издания «Медуза»* Галина Тимченко вошла в число 50 самых успешных женщин старше 50 лет Европы, Ближнего Востока и Африки (регион ЕМЕА) по версии Forbes USA.

Кроме Тимченко в топ-50 вошли председатель правления нефтегазовой компании Eni Люсия Кальвоса, исполнительный директор нидерландского холдинга Heineken Шарлин де Карвальо-Хайнекен, президент Сорбоннского университета Натали Драч-Темам, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно, актриса Софи Лорен, президент Словении Наташа Пирц-Муса и другие.

Генеральному директору и учредителю «Медузы»* Галине Тимченко 60 лет, она также являлась главным редактором проекта с 2014 по 2016 год. В 2022 году журналистка получила специальную премию имени писательницы и журналистки Гвен Айфил за выдающиеся достижения в деле свободы прессы Комитета защиты журналистов (CPJ), а в 2015 году — премию «Свободная пресса Восточной Европы» немецкого фонда Zeit-Stiftung и норвежского Fritt Ord.

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