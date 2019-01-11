Галина Тимченко заявила о возможном возвращении бывшего главреда Ивана Колпакова в «Медузу»

Руководство издания «Медуза» задумалось о возвращении своего бывшего главного редактора Ивана Колпакова, подавшего в отставку из-за обвинений в неподобающем поведении в ноябре 2018 года. Об этом сообщило издание «Проект» со ссылкой на неназванного бывшего сотрудника «Медузы». Информацию подтвердила учредитель издания Галина Тимченко.

По словам бывшего сотрудника «Медузы», Колпаков может занять должность издателя вместо Ильи Красильщика, который не работает в издании с 1 января. Тимченко не подтвердила, что бывший главред может прийти именно на этот пост, но заявила, что «всерьез думает о его полноценном возвращении».

При этом Колпаков фактически не ушел из издания после скандала. По словам Тимченко, сейчас он занимается стратегическим планированием, подкастами и продуктовым планом.

По данным «Проекта», после скандала с харассментом «Медузу» по разным причинам покинули 10 человек. Тимченко отметила, что некоторые из них не числились в штате издания, а один не прошел испытательный срок:

Напряженность возникла из-за разных взглядов на ситуацию у части коллектива и Тимченко, говорят источники в редакции. Тимченко публично поддерживала Колпакова, а многие сотрудники выступали за его уход. Поддерживает его Тимченко и теперь: она рассказала «Проекту», что, как установил совет директоров, никакого харассмента на самом деле не было, сама жертва назвала ситуацию «грубой шуткой». А обвинявший Колпакова разработчик Никита Комарков, по словам Тимченко, «врал с первой секунды». Он даже сейчас не живёт вместе с жертвой предполагаемого харассмента, добавляет она.

Фото: znak.com