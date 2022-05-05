Галина Жукова: «Люди на Кубани по-прежнему любят читать газеты и продолжают их выписывать» 

Интервью с руководителем департамента информационной политики Краснодарского края
В преддверии 5 мая — Дня кубанской журналистики — ЖУРНАЛИСТ поговорил с руководителем департамента информационной политики Краснодарского края Галиной Жуковой о том, чем сегодня живут СМИ на юге России
— Что из себя представляет медиаполе Кубани сегодня?
— Медийное пространство у нас достаточно обширное и разноплановое. По информации Роскомнадзора, в крае зарегистрировано более 650 СМИ — это сайты, газеты, журналы, теле- и радиоканалы. Практически у каждой редакции есть страницы в социальных сетях. Плюс нельзя забывать про частные паблики и блогеров.
— Много ли газет среди этих СМИ и как они себя чувствуют в цифровой среде?
— В силу естественных причин количество газет в регионе постепенно сокращается — за пять лет почти вдвое. Но люди на Кубани по-прежнему любят их читать и продолжают выписывать, особенно в сельской местности. Это и семейная традиция, и привычка, и свидетельство доверия, если хотите. Закрываются в основном небольшие издания, рекламные, развлекательные. Редакции с многолетней историей продолжают бороться за своего читателя и за место под солнцем. По официальным данным, в крае выпускается около 150 газет. Четверть из них — общественно-политические издания, районки, которые есть в каждом муниципальном образовании.
Газеты — как старый надежный банк, только информационный. В мире современных медиа, которые не всегда работают прозрачно, распространяя порой фейки, тиражируя слухи и домыслы, честная профессиональная журналистика еще долго будет необходима и обществу, и государству.
Но чтобы оставаться на плаву, газете сегодня необходимо быть не только в принте, но и на всех медиаплощадках. А современному журналисту уже недостаточно быть просто автором текста. Он должен стать и фотографом, и оператором, и SMM-специалистом. Даже редакции с вековой историей сегодня стремятся к мультимедийности: ведут сайты, социальные сети, Telegram-каналы, видео снимают, TikTok осваивают. Перед ними стоит задача не просто сохранять, но и наращивать аудиторию. Ведь люди должны получать новости не там, куда их вынуждают идти, а там, где удобно, привычно. И если не меняться вслед за окружающим миром, за технологиями, то постепенно превратишься в музейный экспонат, ляжешь на полку истории.
Что касается поддержки, то, вопреки распространенному мнению, у нас даже государственные СМИ не получают денег из бюджета просто так, лишь за факт своего существования. Все они находятся в рыночных условиях. У каждого есть экономические стратегии, показатели эффективности, отчетность перед бюджетом. К тому же редакции живут не только выполняя государственные, муниципальные контракты или получая гранты Минцифры. Они активно зарабатывают рекламой, полиграфией, организацией мероприятий. Крутятся как могут. Поэтому, если есть желание расти, добиваться большего — всегда найдется такая возможность.
— Что происходит с тиражами газет?
— В федеральной статистике мы выглядим достаточно неплохо. Например, общий среднегодовой тираж районных (городских) газет снизился менее чем на 4% и составляет около 205 тысяч экземпляров. Отдельные редакции смогли не просто сохранить, но и нарастить тираж. Так, например, газета «Прибой» из Геленджика прибавила 9%, «Брюховецкие новости» — 8%, «Апшеронский рабочий» — 5%.
Это стало возможным благодаря совместной работе редакций с Почтой России и администрациями муниципальных образований. В течение года постоянно отслеживаются не только общая и локальная динамика тиражей, но и актуальные цифры подписки вплоть до конкретного доставочного участка. Если где-то происходит снижение — это повод выезжать на место, общаться с населением, узнавать и устранять возможную причину. Безусловно, в отдельных территориях есть проблемы с нехваткой почтальонов. В этой связи с целью сохранения тиражей наши СМИ развивают альтернативные способы доставки, продвигают офисную подписку на предприятиях и организациях, привлекают спонсорские средства для оформления благотворительной подписки отдельным категориям читателей. Держаться в ключевом показателе непросто, но пока удается.
— Какие, на ваш взгляд, сегодня основные сложности у кубанских СМИ?
— С одной стороны, есть проблема постоянной миграции аудитории между медиаплощадками. Прессе в принципе сложно и привлечь, и удержать своего читателя, зрителя, слушателя. Источников информации много, что ведет к сокращению времени, которое люди им уделяют. А если, например, возникает что-то новое — какая-то соцсеть или приложение — аудитория массово бежит туда, как на аттракцион.
С другой стороны, это сложности экономические, которые одинаковы как для крупного холдинга, так и для небольшого издания, которому нужно платить налоги, начислять зарплату, возмещать стоимость услуг типографии, доставки, трансляции, а еще находить при этом ресурсы для развития.
Кстати, отсутствие развития, как уже говорилось, может оказаться для любого предприятия трагичным. Именно поэтому специалисты краевых и районных изданий проходят постоянное обучение, которое мы организуем для них совместно с региональным отделением Союза журналистов. Оно нацелено на совершенствование навыков составления заголовков, написания текстов, съемки фотографий и видео, верстки газетных полос, дизайна, работы на сайтах, продвижения в социальных сетях, привлечения рекламодателей. К нам регулярно приезжают с лекциями и мастер-классами топовые федеральные и региональные медиаэксперты, делятся своими эксклюзивными наработками. Также занятия проходят в формате вебинаров – иногда это даже удобнее.
Кроме того, у нас ежегодно проводятся два крупных отраслевых мероприятия с насыщенной образовательной программой: форум кубанской журналистики в мае и форум Союза журналистов «Вся Россия» в сентябре.
— Как сказалось на работе редакций признание двух социальных сетей экстремистскими?
— Я бы упомянула и блокировку отдельных каналов наших СМИ со стороны YouТube — приятного мало.
Привычная аудитория, конечно, сократилась. Почти в два раза. Но самые активные подписчики перешли вслед за своими редакциями на другие площадки: Telegram и «ВКонтакте».
Сегодня страницы и группы СМИ в социальных сетях вполне могут конкурировать с частными пабликами, которые есть в каждом муниципальном образовании. Например, у Telegram-канала газеты «Анапское Черноморье» уже 9 тысяч подписчиков, сообщество «ВКонтакте» у газеты «Туапсинские вести» насчитывает 8 тысяч читателей, а у газеты «Прибой» из Геленджика — 12 тысяч подписчиков в «Одноклассниках».
Все потери мы обязательно восстановим, постепенно. Но тут важно не количество подписчиков, а качество аудитории.
— Если есть потребность в цифровом развитии изданий, значит, нужны молодые специалисты? Они идут в редакции?
— Скажу честно, очереди из молодых журналистов не выстраиваются, особенно в районные редакции, а новые кадры очень нужны. Труд здесь серьезный, кропотливый, а зарплаты не такие, как хочется. Быстрые и большие деньги — это вообще как-то не про журналистику. Но мы не отчаиваемся, ищем, ждем и даже находим!
При многих редакциях СМИ работают юнкоровские клубы, издаются школьные газеты, ведутся рубрики, приложения, действуют видеокружки, студии.
Молодежь стараемся поддерживать. Департамент ежегодно проводит конкурс для молодых талантливых авторов «Медиасмена» с возрастом участников от 14 до 35 лет. Заявив о себе на краевом уровне, начинающие журналисты получают признание и возможность для роста. Некоторые из них даже становятся главными редакторами, как например, Елизавета Мельченко (газета «Сельская жизнь») или Лилия Матюшечко (газета «Свет маяков»).
Что касается выпускников журфака, то значительная часть уходит во фриланс, в пресс-службы организаций или вообще в другие отрасли. Там деньги есть, но закрепиться в профессии, сделать себе имя гораздо сложнее. А в редакции работает команда, которая поддержит, научит, продвинет по карьерной лестнице. Пытаемся их заинтересовать.
Сейчас у нас ведется работа по созданию совместного образовательного проекта между главной региональной телерадиокомпанией и Кубанским государственным университетом, благодаря которому студенты профильного факультета уже с первого курса смогут погрузиться в профессиональную журналистскую среду и получать важные практические навыки под присмотром наставников.
— Что произошло с местным телевидением после перехода на цифровой сигнал?
— Многие федеральные сетевые партнеры, с которыми работали муниципальные и частные каналы, ушли из аналога. Обеспечивать полноценное самостоятельное вещание оказалось затруднительно, а для некоторых — невозможно.
Крупные телекомпании перешли в цифру. Кто-то начал вещать в сетях кабельных операторов, как, например, Геленджик. Кто-то ушел в интернет на видеоплощадки, как телекомпания «Анапа Регион». Кто-то наладил видеотрансляции на своем сайте, как телекомпания из Белоглинского района. Ну а кто-то, к сожалению, не смог перестроиться и принял решение о закрытии.
Но в целом информационный фон сегодня отлично поддерживает главный региональный телеканал — «Кубань 24», который вещает круглосуточно во всех доступных средах: от кабельных сетей до спутника.
— Что особенного готовит День кубанской журналистики в этом году?
— Традиционно проведем для наших журналистов трехдневный форум в Сочи с насыщенной образовательной программой. Основное направление обучения — работа в социальных сетях. Пригласили известных федеральных спикеров, экспертов с ведущих интернет-площадок — «Яндекс», «ВКонтакте», TikTok.
В ближайшие месяцы ожидаем еще одно важное отраслевое событие — открытие Краевого дома журналистов. Работы на объекте уже вышли на финишную прямую. Скоро сможем собираться регулярно, а не только по праздникам.
У нас сильное журналистское сообщество с многолетней историей. Некоторые издания уже перешагнули вековой рубеж. В этом году отметим еще три юбилея: 100 лет газете «Армавирский собеседник», по 105 лет газетам «Вольная Кубань» и «Приазовские степи».
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