Галина Жукова: «Люди на Кубани по-прежнему любят читать газеты и продолжают их выписывать» 

В преддверии 5 мая — Дня кубанской журналистики — ЖУРНАЛИСТ поговорил с руководителем департамента информационной политики Краснодарского края Галиной Жуковой о том, чем сегодня живут СМИ на юге России

— Что из себя представляет медиаполе Кубани сегодня?

— Медийное пространство у нас достаточно обширное и разноплановое. По информации Роскомнадзора, в крае зарегистрировано более 650 СМИ — это сайты, газеты, журналы, теле- и радиоканалы. Практически у каждой редакции есть страницы в социальных сетях. Плюс нельзя забывать про частные паблики и блогеров.

— Много ли газет среди этих СМИ и как они себя чувствуют в цифровой среде?

— В силу естественных причин количество газет в регионе постепенно сокращается — за пять лет почти вдвое. Но люди на Кубани по-прежнему любят их читать и продолжают выписывать, особенно в сельской местности. Это и семейная традиция, и привычка, и свидетельство доверия, если хотите. Закрываются в основном небольшие издания, рекламные, развлекательные. Редакции с многолетней историей продолжают бороться за своего читателя и за место под солнцем. По официальным данным, в крае выпускается около 150 газет. Четверть из них — общественно-политические издания, районки, которые есть в каждом муниципальном образовании.

Газеты — как старый надежный банк, только информационный. В мире современных медиа, которые не всегда работают прозрачно, распространяя порой фейки, тиражируя слухи и домыслы, честная профессиональная журналистика еще долго будет необходима и обществу, и государству.

Но чтобы оставаться на плаву, газете сегодня необходимо быть не только в принте, но и на всех медиаплощадках. А современному журналисту уже недостаточно быть просто автором текста. Он должен стать и фотографом, и оператором, и SMM-специалистом. Даже редакции с вековой историей сегодня стремятся к мультимедийности: ведут сайты, социальные сети, Telegram-каналы, видео снимают, TikTok осваивают. Перед ними стоит задача не просто сохранять, но и наращивать аудиторию. Ведь люди должны получать новости не там, куда их вынуждают идти, а там, где удобно, привычно. И если не меняться вслед за окружающим миром, за технологиями, то постепенно превратишься в музейный экспонат, ляжешь на полку истории.

Что касается поддержки, то, вопреки распространенному мнению, у нас даже государственные СМИ не получают денег из бюджета просто так, лишь за факт своего существования. Все они находятся в рыночных условиях. У каждого есть экономические стратегии, показатели эффективности, отчетность перед бюджетом. К тому же редакции живут не только выполняя государственные, муниципальные контракты или получая гранты Минцифры. Они активно зарабатывают рекламой, полиграфией, организацией мероприятий. Крутятся как могут. Поэтому, если есть желание расти, добиваться большего — всегда найдется такая возможность.