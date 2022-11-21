Галине Тимченко присудили премию CPJ за свободу прессы

Комитет защиты журналистов (CPJ) удостоил Галину Тимченко, гендиректора, издателя и учредителя издания «Медуза»*, международной премии за свободу прессы. Награда была вручена Тимченко в ходе 32-й церемонии CPJ, состоявшейся в Нью-Йорке.

Галина Тимченко была удостоена специальной премии, названной в честь американской журналистки Гвен Айфил. Помимо нее, премия досталась главреду «Украинской правды» Севгиль Мусаевой и журналистам из Вьетнама, Кубы и Иракского Курдистана.

«Наша обязанность и наша миссия остаются прежними: предоставлять читателям независимую объективную информацию и не оставлять их одних в этот темный час… Единственное, что имеет значение,— это мужество продолжать борьбу. И мы будем продолжать. Я обещаю»,— сказала Тимченко в ходе церемонии награждения.

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