Как обучать будущих журналистов при помощи игр и квестов

Многие преподаватели факультетов и школ журналистики сегодня постоянно сетуют на низкий уровень гуманитарных знаний своих подопечных, на их неумение думать, логически размышлять и… да простит меня тень Стива Джобса – на полную зависимость (независимо от того, как именует их сама молодая поросль будущего профессионального клана журналистов) от современных коммуникационных технологий. Попробую рассказать о том, каким образом можно попытаться хотя бы частично ликвидировать все эти «минусы» в системе журналистского образования. С помощью игр и квестов. Для начала.

Прежде всего, независимо от формы проведения занятий, важно отвлечь студента от привычной «позы эмбриона», когда он держит в руках свой айфон или уставился в ноутбук. Эффект достигается проще простого. Посреди лекции, например, о достоверности получаемой журналистом информации, вы оглашаете своими игровые намерения путем следующей реплики: «Внимание, вопрос!». Естественно с некоторым усилением тона разговора, заставляя обучающихся посмотреть на вас лично. «Схватив» их взгляды на несколько секунд. Выдерживаете паузу и закидываете в студенческую публику вопрос-крючок по теме лекции. Например: «Какой политик в ситуации подписания важного договора, произнес русскую поговорку – «Доверяй, но проверяй»? Естественно, что вряд ли среди милениалов найдется сразу студент-знайка, который вспомнит церемонию подписания Договора о СНВ-3 в Вашингтоне и реплику президента США Рональда Рейгана. Вот и предстоит студентам обращаться к собственным «чертогам разума».

Правда, в этой игре под условным названием «Найди ответ за минуту» есть одно жесткое правило: ищущий не имеет права гуглить искомое знание. Хотя имеет право на ошибку и звонок другу. А соблюдение правила гарантируется «корейским вариантом». Что это означает? Объясню. Читая лекции студентам корейских университетов, я заметил аналогичную ситуацию с тем, как они ищут ответы. Поговорив после лекций с коллегами-педагогами выяснил, что они не всегда разрешают подобную технологию поисков истины и сакрального знания. Поинтересовался: как они проверяют соблюдение правил? Они ответили, что рассчитывают на честность обучающихся. Тогда я предложил моим коллегам выход: пусть студенты после подобного безгугольного вопроса поднимут руки вверх, демонстрируя отсутствие в них подозреваемых телефонов, смартфонов и айфонов.

Коллеги из Южной Кореи сперва опешили от моего методического «тоталитарного» предложения, контролирующего честность студентов. А потом закивали в знак согласия с ним головами.

С тех пор, когда на занятии я объявляю «корейский вариант» те, кто обучается в российских вузах, нехотя поднимают руки, демонстрируя пустые ладони.

Иная форма активации дремлющего сознания будущих журналистов тоже формируется простым вопросом в формате: «Поднимете руки: кто смотрел фильм «Вся президентская рать»? Или: «Кто читал трилогию Стига Ларссона «Миллениум»?». Понятно, что таких в аудитории окажутся единицы (как бы хотелось убедится в несправедливости подобного утверждения…). Тогда совершенно спокойно вы оглашаете «приговор» по делу о несмотрении (нечтении): «Так, записываем — посмотреть (прочитать) к зачету фильм (книгу)… На зачете буду спрашивать!».

Можно поступить еще проще. Огласить название трех разных книг по теме. Например, про журналистское расследование. И попросить выполнить задание: выписать в сравнительной таблице («за» и «против») те приемы и методы, которые студенты возьмут на вооружение из прочитанных текстов. Задание выполняется к концу семестра, то есть к зачету. И обязательно в письменном виде. В формате А4 шрифтом Times New Roman 14-м кеглем. Обязательно, так как подобное требование приучает будущих журналистов к культуре работы с текстом.