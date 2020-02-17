Как обучать будущих журналистов при помощи игр и квестов

«Чертоги разума» против гаджетов
Многие преподаватели факультетов и школ журналистики сегодня постоянно сетуют на низкий уровень гуманитарных знаний своих подопечных, на их неумение думать, логически размышлять и… да простит меня тень Стива Джобса – на полную зависимость (независимо от того, как именует их сама молодая поросль будущего профессионального клана журналистов) от современных коммуникационных технологий. Попробую рассказать о том, каким образом можно попытаться хотя бы частично ликвидировать все эти «минусы» в системе журналистского образования. С помощью игр и квестов. Для начала.
Прежде всего, независимо от формы проведения занятий, важно отвлечь студента от привычной «позы эмбриона», когда он держит в руках свой айфон или уставился в ноутбук. Эффект достигается проще простого. Посреди лекции, например, о достоверности получаемой журналистом информации, вы оглашаете своими игровые намерения путем следующей реплики: «Внимание, вопрос!». Естественно с некоторым усилением тона разговора, заставляя обучающихся посмотреть на вас лично. «Схватив» их взгляды на несколько секунд. Выдерживаете паузу и закидываете в студенческую публику вопрос-крючок по теме лекции. Например: «Какой политик в ситуации подписания важного договора, произнес русскую поговорку – «Доверяй, но проверяй»? Естественно, что вряд ли среди милениалов найдется сразу студент-знайка, который вспомнит церемонию подписания Договора о СНВ-3 в Вашингтоне и реплику президента США Рональда Рейгана. Вот и предстоит студентам обращаться к собственным «чертогам разума».
Правда, в этой игре под условным названием «Найди ответ за минуту» есть одно жесткое правило: ищущий не имеет права гуглить искомое знание. Хотя имеет право на ошибку и звонок другу. А соблюдение правила гарантируется «корейским вариантом». Что это означает? Объясню. Читая лекции студентам корейских университетов, я заметил аналогичную ситуацию с тем, как они ищут ответы. Поговорив после лекций с коллегами-педагогами выяснил, что они не всегда разрешают подобную технологию поисков истины и сакрального знания. Поинтересовался: как они проверяют соблюдение правил? Они ответили, что рассчитывают на честность обучающихся. Тогда я предложил моим коллегам выход: пусть студенты после подобного безгугольного вопроса поднимут руки вверх, демонстрируя отсутствие в них подозреваемых телефонов, смартфонов и айфонов.
Коллеги из Южной Кореи сперва опешили от моего методического «тоталитарного» предложения, контролирующего честность студентов. А потом закивали в знак согласия с ним головами.
С тех пор, когда на занятии я объявляю «корейский вариант» те, кто обучается в российских вузах, нехотя поднимают руки, демонстрируя пустые ладони.
Иная форма активации дремлющего сознания будущих журналистов тоже формируется простым вопросом в формате: «Поднимете руки: кто смотрел фильм «Вся президентская рать»? Или: «Кто читал трилогию Стига Ларссона «Миллениум»?». Понятно, что таких в аудитории окажутся единицы (как бы хотелось убедится в несправедливости подобного утверждения…). Тогда совершенно спокойно вы оглашаете «приговор» по делу о несмотрении (нечтении): «Так, записываем — посмотреть (прочитать) к зачету фильм (книгу)… На зачете буду спрашивать!».
Можно поступить еще проще. Огласить название трех разных книг по теме. Например, про журналистское расследование. И попросить выполнить задание: выписать в сравнительной таблице («за» и «против») те приемы и методы, которые студенты возьмут на вооружение из прочитанных текстов. Задание выполняется к концу семестра, то есть к зачету. И обязательно в письменном виде. В формате А4 шрифтом Times New Roman 14-м кеглем. Обязательно, так как подобное требование приучает будущих журналистов к культуре работы с текстом.
Есть еще один более простой способ заставить студентов читать и думать. К зачету каждый из них готовит список по формуле «5+5», то есть составляет перечень из своих пяти любимых книг и пяти любимых фильмов. И при условии выполнения всех остальных академических требований по программе обучения по данной дисциплине (то есть практическому «автомату» на зачете или экзамене) студент может выбрать вариант ответа на любой вопрос по данному списку. То есть студент сам выбирает – «кино» или «литература». А преподаватель выбирает из этой сферы одно название. И задает по выбранной книге (фильму) вопрос. Например, заметим, что нынешние дети ХХI века в эти списки включают «Мастера и Маргариту». Вопрос может быть любой степени сложности. На «тройку»: куда Воланд переместил Степу Лиходеева из Москвы? На «четверку»: продолжите фразу одного из главных героев «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда…». И вот вам вопрос на «отлично»: в каком номере содержался в лечебнице для душевнобольных Мастер?
Можно предложить для студентов еще один вариант активизации их зрительского любопытства. Огласить в начале курса список из десяти фильмов о журналистах и журналистике и предложить им их посмотреть. Зачем? Все очень просто вместо варианта «5+5» они могут воспользоваться знанием этой десятки фильмов для ответа на зачете (экзамене). А для тех студентов, которые изучают темы, связанные с экранной культурой, как, впрочем, и с искусством и культурой вообще, можно предложить на выбор посмотреть в течение семестра «десятку» любимых зарубежных или отечественных фильмов преподавателя. Думаю, что мои коллеги догадываются о смысле подобных игровых и викторинных форматов стимуляции интереса обучающихся — расширить их кругозор.
В конце концов, для студентов-скептиков можно предложить игру «Обыграй гаджет». Формат ее прост. Преподаватель, предлагая ее студентам, оговаривает правила игры. Они просты. Педагог задает вопрос из гуманитарной сферы. На поиск ответа всей группой дается ровно одна минута. При этом студентам разрешается пользоваться любимыми гаджетами. Смею вас заверить, коллеги, подобные комфортные условия игры не всегда приводят студентов к правильному ответу. Однажды я задал группе старшекурсников вопрос, позаимствованный мною из телевикторины «Своя игра». Сначала процитировал фразу очевидца: «Александр пожал Наполеону руку. После чего они вместе прошли во дворец…». Требовалось назвать город, в котором произошло данное событие. Ответ, быть может, удивит вас. Это не Тильзит (ныне — Советск, там императоры встречались на плоту). А Эрфурт. Кстати, когда я впервые использовал этот прием студенты так и не смогли найти правильный ответ…
Можно сыграть со студентами и в «зеркальный» вариант данного квеста. Прямо при вас группа придумывает вопрос (без всяких гаджетов) и задает его лично вам. Мне однажды досталась следующая задача. Дано: ряд существительных. Он таков: любовь, дыхание, Рим, измерение, колонна, чувство. Требовалось назвать следующее. Попытайтесь использовать гаджеты, и вы вряд ли найдете ответ, потому что вопрос на логику и внимательность к деталям. Ответ — могу подсказать ؚ— может быть двояким: либо грех, либо небо. Почему? Здесь уже пора призывать на помощь логику, минимальный анализ предлагаемой задачи с точки зрения филологии, и, наконец, просто ассоциативную память. Догадались?
«Игра, идет игра. Идет игра не на живот, а на смерть», — так пел главный герой одного знаменитого советского мюзикла на сюжет классической русской пьесы. Что еще раз доказывает, что если избегать крайностей, то интеллектуальные игры со студентами непосредственно в аудитории, могут быть крайне эффективным приемом в важном деле выработки у будущих журналистов способностей к рассуждению, тренировки наблюдательности и адаптации их интересов к огромному массиву гуманитарных знаний.
Кстати, не назовете имя героя (см. выше), произведение и его автора? Удачи в решении предлагаемого квеста! А ведь существуют и другие, не менее увлекательные способы обучая играть. Или играя обучать. Но об этом как-нибудь в следующий раз.
Сергей Н. Ильченко профессор ВШЖиМК СПбГУ (проверка: Найдите неточность в данной подписи под материалом