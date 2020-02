Перспективные профессии: игровой сценарист

На Западе их называют игровыми писателями (video game writers), в России чаще используют термин «игровой сценарист». Пока что на десятки и даже сотни вакансий гейм-райтеров где-нибудь в США приходятся единицы открытых позиций для игровых сценаристов в России. Тем не менее потребность российского геймдева в сценаристах постепенно растёт. Пионеры и специалисты отечественной гейм-сценаристики рассказали Mediajobs.ru, есть ли в этой пока еще нишевой профессии места для новичков и что нужно сделать, чтобы в нее попасть.

СЕРГЕЙ ЧЕКМАЕВ

Писатель-фантаст, сценарист, литературный редактор

— Десяток лет назад те, кто делал игры, в основном, обходились без сценаристов. Как вы считаете, насколько сейчас востребована эта профессия, есть ли дефицит таких специалистов и будет ли расти потребность в игровых сценаристах в ближайшие годы?

— Давайте начнем с того, что игровых сценаристов не существует. По крайней мере – на российской игровой сцене. Специфика отечественного игростроя (геймдева) такова, что написанием одних только сценариев текстовая работа в играх не исчерпывается. Автору приходится быть и копирайтером, и литературным обработчиком, и редактором. А иногда даже и переводчиком, культурологом, социологом, если, например, занимаешься работой над локализацией для нашего рынка иностранных игр. Или наоборот — пишешь для проекта, изначально ориентированного только на западного пользователя с иным культурным багажом. Поэтому я предпочитаю называть нашу профессию так: «игровой писатель».

Понимание термина «сценарист» пришло из киноиндустрии и с театральных подмостков, но даже самое поверхностное сравнение показывает, что сценарии для игр серьезно отличаются. Хотя бы даже в том, что они интерактивны и основные события, поведение персонажа очень сильно зависят от действий игрока. То есть в сценарии приходится использовать довольно сложную ветвящуюся структуру в отличие от линейного повествования в большинстве киножанров (кроме совсем уж экспериментальных). Но в кино сценаристу не приходится создавать сам мир, где все происходит (на проф. жаргоне – сеттинг), биографию персонажей, описание любых предметов на экране. В играх это совершенно обычная и иногда даже рутинная часть работы.

Дисциплина, которую я преподаю в Высшей школе экономики, называется «Работа со сценарием в играх», потому что там готовят не только сценаристов, но и, например, учат будущих руководителей студий понимать специфику игр.

Текстовая работа в играх нужна была и 10 лет назад, пусть не в таком масштабе. Ситуация изменилась с лавинообразным ростом рынка, появлением мобильной сферы, сред разработки, которые уже не требуют сложных программерских навыков, и еще по нескольким специфическим причинам. Важно одно: на порядки выросло число потенциальных игроков – сейчас играют пенсионеры, младенцы и даже домашние животные, а значит, растет число проектов, студий и крупных издателей. И всем им, чтобы отличаться друг от друга среди тысяч одинаковых поделок, нужны интересный мир, живые, а не картонные персонажи, хитроумный сюжет, яркая кульминация и… вовлечение игрока. Для чего требуются авторы, которые не только умеют работать со сценарием, придумывать интересные истории, живые диалоги и ярких персонажей, но и понимать специфику индустрии. Игровой писатель должен уметь выражать мысль максимально емко, работать в команде и принимать критику, прекрасно управлять событийным битом – формат подачи таков, что отсутствие сюжета и конфликта не скрыть за цветастым слогом и описанием действий ради действий.

— Расскажите, как вы попали в профессию.

— Я профессиональный писатель, издаюсь с 2004 года, и активнее всего работаю в жанрах фантастики и мистики. За несколько лет успел издать с полдюжины книг и огромное число рассказов, но с играми активно не сотрудничал.

Впервые меня пригласили работать в геймдев в начале 2008 года: разработчики одной из популярнейших на тот момент браузерных MMORPG TimeZero озаботились литературной глубиной своей игровой вселенной. К тому моменту проект уже существовал около трех лет, геймдизайнеры написали немалый массив текстов, и нужно было привести все к единому стандарту, собрать в стройную систему. Фактически – разработать сеттинг уже существующего игрового мира. Мы сотрудничали полтора года, и за это время пришлось изрядно потрудиться: биографии почти всех неигровых персонажей, описания предметов, внутренние документы, новые события… в общем, масса всего. Вплоть до масштабной новеллизации, то есть – фантастического романа по игре. Потом, кстати, я еще не раз делал литературные отражения игровых вселенных, в том числе по таким известным, как S.T.A.L.K.E.R., World of Tanks, Lava Online, WELL online, The Uncertain и т.д.

На сегодня у меня в портфолио 94 игры, что, в общем, наглядно показывает, насколько востребованы сейчас в индустрии литераторы с хорошим творческим багажом. Разумеется, не для каждого проекта нужно было писать полномасштабный сценарий или даже книгу, зато бесконечное разнообразие задач не дает скучать ни одной секунды.

— Дайте совет тем, кто сейчас хочет войти в индустрию – где учиться и с чего начинать?

— Нужно понимать, что игровая индустрия пока очень молода, ей всего-то чуть больше трех десятков лет. И все еще крайне мало проверенных гениальных решений, стройных отработанных теорий и созданных на их основе масштабных учебных курсов. К тому же геймдев еще и очень динамично развивается, появляются новые жанры и платформы, новые типы игр, как, например, VR и AR.

Конечно, существуют вузы, в том числе и у нас, где готовят специалистов нужного профиля. Например, в Московском государственном лингвистическом университете коллеги готовят не просто цикл лекций, а целую кафедру, где будут учить сценарному мастерству в играх. Есть курс «Менеджмент игровых проектов» в ВШЭ, школа писательского мастерства Creative Writing School, курсы различных ступеней в «Лиге кино», мастерской Нарраторика и так далее. Мне довелось преподавать и в ВШЭ, и в «Лиге кино», а сейчас мои ученики уже сами пишут первые игры. Дошло даже до рекурсии – когда свежевыпущенные ученики работают в проектах учеников прошлых курсов.

И, конечно, самое лучшее обучение – это практика. Работа в игровых студиях над активными проектами, которые в ближайшее время собираются выпустить в релиз. Знания о том, что происходит в индустрии «здесь и сейчас», отслеживание аналитики и прогнозов очень сильно повышает уровень мастерства. Впрочем, без этого в любой профессии никуда.

АЛЕКСАНДР ГИНЗБУРГ

Ведущий сценарист Lazy Bear Games

— Десяток лет назад те, кто делал игры, в основном, обходились без сценаристов. Как вы считаете, насколько сейчас востребована эта профессия, есть ли дефицит таких специалистов и будет ли расти потребность в игровых сценаристах в ближайшие годы?

— Я бы сказал, что не только десять лет назад обходились без сценаристов (а также двадцать и тридцать лет), но и сейчас многие успешно обходятся. Играм далеко не всегда нужен сценарист. Соответственно, потребность в сценаристах всегда будет ощутимо ниже, чем в геймдизайнерах, программистах и художниках. И в ближайшие годы вряд ли что-то поменяется.

Кроме того, ситуация в нашей профессии напрямую связана с текущей ситуацией в российском геймдеве. Большинство вакансий сценаристов закономерно размещаются от лица компаний, производящих мобильные игры. Поэтому и потребность небольшая, и даже имеющиеся вакансии как правило не слишком интересны в силу целевой аудитории. Идя в сценаристы, ты обычно рассчитываешь писать диалоги для русского GTA или побочные квесты для русского Ведьмака, а на практике ты часто вынужден делать технические описания или мелодраматические сценки для казуальных игроков.

Знаю сценаристов, которые искренне любят казуальную аудиторию. Я же, выполнив кучу подобных тестовых заданий, однозначно понял: не моё.

С другой стороны, как ни парадоксально, чувствуется и дефицит профессиональных игровых сценаристов. Вообще, это профессия, построенная на постоянном активном самообразовании и практике, получить эту специальность в вузе невозможно. Из-за этого достигается своеобразный грустный баланс: потребность в сценаристах небольшая, но и хороших сценаристов мало.

— Расскажите, как вы попали в профессию.

— Желание стать игровым сценаристом у меня возникло почти 16 лет назад, но сознательный путь в геймдев я начал только в 2015 году, когда напросился сценаристом в компанию Questoria, где до этого два года работал ведущим. В рамках Questoria четыре года работал над коммерческими ролевыми играми живого действия: активно редактировал уже имеющиеся игры и в парах с другими сценаристами сделал шесть новых.

В середине третьего года, набрав некоторый опыт и создав какое-никакое портфолио, я стал активно откликаться на вакансии сценариста видеоигр. Три месяца безуспешно выполнял тестовые, а потом наткнулся на совсем свежую вакансию от tltGames. Выслал резюме, сделал довольно любопытное тестовое, прошёл собеседование - и на полтора года стал удалённым сотрудником этой компании, сооружал сюжет для мобильной RPG-survival Day R.

Когда работа над сюжетом Day R завершилась, снова пришлось искать работу. На этот раз получилось быстрее, так как резюме и портфолио выглядели уже серьёзнее. Вёл переговоры с двумя-тремя компаниями, предлагавшими делать сценарии для той самой казуальной аудитории. Большого желания не было, рассматривал их скорее как запасной вариант. К счастью, уже в конце месяца появилась вакансия от Lazy Bear Games. Отложив все дела, четыре дня занимался только их тестовым. С тех пор с ними и работаю.

Из самых важных факторов, которые мне сильно помогали, могу выделить: постоянное самообразование в сфере сценаристики (не только игровой), удача, игровой опыт, знание английского, образование театрального режиссёра. Первое высшее – техническое – помогает уже в процессе работы, структурирует и дисциплинирует.

— Дайте совет тем, кто сейчас хочет войти в индустрию – где учиться и с чего начинать?

— Наверное, лучше всего сразу выработать для себя некую стратегию. Самое главное: уже дважды упомянутое мной постоянное самообразование должно стать привычкой. Сценарные курсы, даже специализированные, этого не заменят никак. Хотя в целом они полезны. Желательно также, чтобы базовое высшее образование было как-то связано со сторителлингом.

Теория и практика должны быть сбалансированы. Всё надо проверять на себе. Пишите сценарные материалы к любимым играм или сами создавайте игры на простых движках. Будет что добавить в портфолио и показать потенциальному работодателю. Участвуйте в джемах, берите сценарные заказы на биржах фриланса, присоединяйтесь к инди-энтузиастам, не отклоняйте предложения из мобильного геймдева. Деньги и интересная работа будут позже, сперва надо наработать опыт и навыки.

Есть обходные пути: можно перейти в сценаристику игр из киносценаристики, из сценаристики некомпьютерных игр, а также из геймдизайна, из арта, из QA. Если вы уже в геймдеве, вам будет гораздо проще.

Наконец, запаситесь терпением. Есть ещё сильный фактор удачи. Не ленитесь выполнять все тестовые (ну, почти все). Займитесь нетворкингом – может сильно помочь. Подучите английский – это даст вам ощутимое конкурентное преимущество. И тогда к появлению вакансии своей мечты вы будете во всеоружии!

МАРИЯ КОЧАКОВА

Игровой сценарист, нарративный дизайнер, инди-разработчик. основатель онлайн-школы «Нарраторика»

— Десяток лет назад те, кто делал игры, в основном, обходились без сценаристов. Как вы считаете, насколько сейчас востребована эта профессия, есть ли дефицит таких специалистов и будет ли расти потребность в игровых сценаристах в ближайшие годы?

— Да нет, они со сценаристами работали или сами ими были, игры со сценариями существуют столько же, сколько и остальные игры, начиная с текстовых квестов.

Последние несколько лет потребность растет, но не очень быстро. Дефицит есть всегда – на каждую вакансию присылают сотни откликов, но качество очень низкое.

— Расскажите, как вы попали в профессию.

— Закончила филфак, писала прозу. Работала корректором в том числе. Написала в ответ на вакансию, сделала тестовое задание, прошла собеседование, и меня взяли. В портфолио были мои рассказы и описания для настольных ролевых игр.

— Дайте совет тем, кто сейчас хочет войти в индустрию – где учиться и с чего начинать?

— Лучше всего самим сделать какую-нибудь игру. Сейчас много доступных движков, и в некоторых не надо уметь программировать. Например, Twine, Ink, Ren'Py. Это будет лучшим портфолио.

Учиться можно на курсах по геймдизайну, нарративному дизайну и игровой сценаристике. Благо они уже есть, и есть разные. Есть мои курсы, но я, само собой, не буду их пиарить. Пусть люди сами решают.

ЛИНА БЕЛОВА

Сценарист в Gamingsense

— Десяток лет назад те, кто делал игры, в основном, обходились без сценаристов. Как вы считаете, насколько сейчас востребована эта профессия, есть ли дефицит таких специалистов и будет ли расти потребность в игровых сценаристах в ближайшие годы?

— Сейчас эта профессия у нас становится всё более востребована. Смотря где. Для создания игр на ПК уже первым делом ищут сценаристов, писателей. В мобильные игры это только приходит, тут зачастую другие приоритеты. Мне лично сложно прогнозировать. Надеюсь, что потребность будет расти.

— Расскажите, как вы попали в профессию.

— У меня ничего не было, даже портфолио. Был только интернет. Меня долго никуда не брали, это нормально. Я старалась креативно о себе заявить. Например, есть у меня только одно письмо, которое я должна отправить работодателю на почту. Как зацепить его внимание? И тут же показать, что я что-то умею? Вот эти вопросы я решала. Я писала сообщения в группы, чаты, почты. Использовала все, что было доступно. Соцсети сработали активнее, и через какое-то время через фейсбук и телеграм меня начали находить работодатели.

— Дайте совет тем, кто сейчас хочет войти в индустрию – где учиться и с чего начинать?

— Можно читать все новинки по сценаристике, можно проходить курсы. Но это не поможет, если не смотреть, не читать и не играть. Нужен хороший багаж референсов как ресурс. А книги и курсы помогут с ним правильно работать. Начать с наполнения себя :)