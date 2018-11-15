Как создать диаграмму Гантта для реального проекта

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Инструмент, который поможет отследить динамику проекта

Любой проект состоит из нескольких связанных друг с другом задач. Чтобы тратить время и силы эффективно, менеджеры используют различные инструменты, помогающие отслеживать динамику проекта. Наглядности добавляет диаграмма Гантта — визуализация прогресса по запланированным задачам.

Для простых проектов такую диаграмму можно нарисовать от руки на тетрадном листе в клетку. Но современные онлайн‐сервисы помогают медиаменеджеру экономить бумагу.

 

Как создать диаграмму Гантта

Диаграмма Гантта становится полезной в любой редакции или команде, которая создаёт медиапродукт силами нескольких участников. Глядя на составленный план, каждый участник команды не просто видит свой блок задач и сроки его выполнения, но и понимает взаимосвязи, зависимости и распределение нагрузки.

Фрагмент диаграммы Гантта на примере вебинара
Фрагмент диаграммы Гантта на примере вебинара

Перед тем, как начать работать с диаграммой, лучше всего составить список всех задач, которые необходимо сделать по проекту. Даже такие простые проекты, как трансляция в Фейсбук (что там планировать, жми на кнопку и всё), разбиваются на блоки мелких дел: подготовка спикера, подготовка техники, подготовка аудитории, распространение материалов после трансляции. Некоторые из них можно делать параллельно, некоторые требуют завершения предыдущего этапа.

Выбор сервиса для создания плана‐графика зависит от масштаба и ценности проекта. Если вы тренируетесь или делаете диаграмму для себя, можно использовать бесплатные варианты или демо‐версии программ. Попробуйте создать диаграмму в бесплатной пробной версии сервиса Smartsheet.

Диаграмма Гантта пригодится не только для визуализации внутренней работы команды медиапроекта. Любой масштабный проект, о котором мы рассказываем своим читателям, может быть визуализирован как график «план/факт».

 

Формулируйте умные цели

Основа любой системы тайм‐менеджмента — целеполагание: прежде чем куда‐то плыть, нужно выбрать направление, иначе ваша лодочка рискует разбиться о скалы цейтнота.

Специалисты по управлению временем рекомендуют ставить SMART‐цели (specific, measurable, achievable, realistic, time‐bound) — конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные и привязанные к времени. Сравните: «Расширить аудиторию» и «За полгода увеличить число подписчиков в группе ВКонтакте с 7 до 10 тысяч».

После того, как вы определили цели, разбейте их на еще более конкретные задачи.

Источник: Сделано.Медиа
Фото: Unsplash
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15 ноября 2018

Ноя 15, 2018

Как создать диаграмму Гантта для реального проекта
Инструмент, который поможет отследить динамику проекта

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