Mobile first. Как перестроить редакцию и изменить подачу новостей

Рассказывает эксперт по сторителлингу Марио Гарсия
В современном мире, где все люди активно используют мобильные устройства, очень важно научиться адаптировать новости под формат этих устройств. Как сделать это грамотно, рассказывает эксперт по сторителлингу Марио Гарсия, который выступал в качестве консультанта более чем 730 медиапроектов в 121 стране.
По мнению Гарсии, три краеугольных камня mobile first — это трансформация работы редакции, правильная подача и оформление новостей. «За 42 года моей работы тенденции постоянно менялись, — замечает при этом эксперт. — Но единственное, что по-прежнему незыблемо: если у вас есть хорошая новость или история — ее обязательно прочтут».
ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
«Парадокс: журналисты любят писать об изменениях во всех сферах жизни, но они последними присоединяются к этим самым изменениям, — говорит Гарсия. — Первый и самый важный аспект трансформации, который является трудным для принятия журналистами и издателями, — это признание того, что в нашей жизни существует много различных платформ».
Сегодня нам хорошо известны пять из них: печать, компьютер, телефон, смарт-часы и планшет. За день человек может использовать от трех до четырех платформ. Пользователь может начать читать статью в печатном издании, продолжить на своем мобильном телефоне, а затем открыть ее со своего рабочего компьютера.
Эта система немного напоминает то, как люди добираются до работы (автобус, метро, электричка).
Все чаще появляются новые платформы. Например, сейчас активно развивается система дополненной реальности. Благодаря внедрению «умных» колонок в обиход начинают входить подкасты.
«Новости теперь можно подавать не только при помощи заголовка и текста, — рассуждает Гарсия. — Я думаю, что скоро мы будем наблюдать бурное развитие подкастов. Если вы ими еще не начали пользоваться, то мой совет: присмотритесь к этой платформе. Новое поколение людей, которых мы называем миллениалами, хочет получать информацию не только посредством чтения. Скоро журналистам надо будет учиться писать тексты для подкастов».
Из всех перечисленных платформ самой востребованной является телефон (смартфон). Давайте посмотрим на статистику:
• 58 % американцев читают новости на своих смартфонах. И это число постоянно растет;
• 39 % пользователей читают новости на ПК или ноутбуках;
• 89 % пользователей в США (примерно 144 миллиона человек) теперь получают доступ к новостям и информации через свои мобильные устройства.
И эти данные, со слов Гарсии, актуальны не только для США. В других странах примерно такое же процентное соотношение. США пока что лидируют по количеству просмотров СМИ за день, после идут страны Европы, затем Канада и страны Азии.
«Первое, что я всегда говорю журналистам, — привычки людей очень быстро меняются», — подчеркивает Гарсия. Он объясняет, что сегодня читатель отдает предпочтение мобильным устройствам, потому что он привык к ним. В то время как чтение газет отходит на второй план и становится больше хобби, нежели привычкой.
«Чаще всего пользователи читают новости во время отдыха или в свободное от работы время. Раньше новости читали, что называется, «с чувством, с толком, с расстановкой». Но сейчас читателям важно количество потребляемой информации, а не ее качество. Люди постоянно обновляют ленту новостей, чтобы увидеть новые истории или заметки. Это уже вошло у них в привычку. В среднем человек смотрит в телефон 114 раз в день, и во время прокрутки новостной ленты он часто наталкивается на один и тот же контент. Вы должны постоянно обновлять свой контент и публиковать больше, чтобы идти в ногу с читателем».
Большинство людей читают новости в непринужденной обстановке. «Когда они отрываются от работы на несколько минут, то хотят прочитать что-то новое, что помогло бы им немного отвлечься. Поэтому так важно постоянно обновлять контент», — добавляет Гарсия.
По его мнению, современные мобильные СМИ — это та журналистика, которая просачивается во все сферы жизни. Журналисты должны уметь писать короткие статьи и цепляющие заголовки для такого формата, чтобы люди смогли быстро найти заинтересовавшую их новость, если вдруг захотят продолжить чтение на другой платформе. «Создайте быстрый поиск внутри своего сайта. Контент, который мы создаем для мобильных устройств, должен также быть доступен для чтения и на других платформах. Мы никогда не знаем, на какой именно платформе пользователь начнет чтение статьи».
Гарсия убежден, что некоторые вещи никогда не меняются: «Посмотрите на то, как люди читали раньше газеты и как они сейчас читают новости на своих мобильных телефонах. Люди после прочтения газеты больше не получали новую информацию вплоть до следующего дня. Объем информации был ограничен. Но сегодня новости — это нескончаемый поток информации, который никогда не заканчивается».
«Вам нужно гоняться за историями, — наставляет Гарсия. — Надо публиковать их так быстро, как только вы можете». За счет этого усложняется роль журналиста. Причем Гарсия полагает, что у современных журналистов нет выбора: «Вы должны научиться делать это или раз и навсегда уйти из журналистики».
Сегодня новостные СМИ стали часто использовать push-уведомления, которые предоставляют краткую сводку событий. «Это противоречит главному правилу классической журналистики, которое говорит о том, что новость не допускается до публикации, пока журналисту не будут известны все факты, — подчеркивает Гарсия. — Да, сегодня мы работаем на скорость и публикуем то, что у нас есть. Но все остальные детали добавляем уже в процессе обновления. Одна и та же новость может постоянно обновляться и дополняться. Иногда самая короткая новость превращается в целую историю, куда позже журналист может добавлять видео или фотографии». Гарсия сравнивает этот процесс с нарезкой дыни. СМИ предлагают читателю по одному кусочку за раз, добавляя и продвигая историю по мере поступления информации.
Во многих СМИ существует должность контент-менеджера. Гарсия говорит, что в наши дни каждый журналист должен быть обучен этой профессии и знать все ее тонкости: «Если вы не обучите каждого своего сотрудника и спустите этот процесс на тормозах, то вы рискуете потерять хороший контент. У журналистов просто не будет хватать навыков, чтобы следить за развитием событий одной новости и постоянно дополнять ее».
Весь процесс управления контентом строится на:
• доступе к первой публикации;
• постоянном обновлении первоначального контента;
• возможности размещения данного материала на всех мультимедийных платформах;
• возможности размещения и дополнения контента в печатной версии СМИ.
В СМИ весь контент должен рассматриваться как нечто единое, как отдельная история, которая может появиться в газете или журнале. Современный редактор должен уметь грамотно использовать одну и ту же новость на разных площадках СМИ.
Роль контент-менеджера заключается в том, чтобы следить за четырьмя-пятью новостями, которые дополняются и обрастают новыми фактами. Даже если изменения касаются не только новой информации, а смены картинки или заголовка. Таким образом, контент-менеджер должен отслеживать все эти изменения и следить за реакцией аудитории на эти изменения. Так СМИ узнает, за какой контент люди готовы платить.
КАК ПОДАТЬ НОВОСТЬ
В эпоху мобильных девайсов мы учимся подавать новости линейно — почти так же, как детям рассказывают истории и сказки. «Когда читаешь ребенку сказку на ночь, то сначала ты пересказываешь ему историю, а потом показываешь иллюстрацию, опять текст, а затем картинка, и так на протяжении всей книги», — поясняет Гарсия.
Именно так и должны действовать редакции при публикации новостей на мобильных устройствах: «Вы не должны писать большой текст, а затем прикреплять картинку, как мы это делали в печатной версии». Сейчас речь идет о коротких абзацах, разделенных яркими изображениями, видео, аудио, графиками и т. д. Если читатель заметит какой-либо «подвижный контент» (GIF или видео) над самой новостью, то это привлечет его внимание.
Здесь эталонной Гарсия считает работу The New York Times: «Это шедевр линейного мультимедийного повествования».
«Моделирование линейного сюжета должно начинаться с того, что журналист смотрит на новость под другим углом. Вы не должны думать о том, как новость будет смотреться в верстке печатного издания. Вы должны думать о том, как история будет выглядеть на мобильном телефоне. Если вы этого не сделаете, ваш контент уже обречен на провал. Вы должны понимать, что мобильные телефоны переполнены различным контентом, это не печать, где есть всего несколько статей. Поэтому читателя должна зацепить именно ваша новость», — напоминает Гарсия.
В телефонах новости размещаются вертикально. Читатели предпочитают прокручивать ленту новостей вниз, быстро знакомясь с заголовками, а не переходить по ссылке на каждую новость для более подробного чтения, отмечает Гарсия: «Это полная противоположность чтению, к которому мы привыкли в печати, когда мы смотрим именно на заголовок и лид, а изображения рассматриваем уже после того, как ознакомились со статьей».
Другое отличие состоит в том, что в печати читатель может взглянуть на статью и сразу оценить ее объем. Когда же пользователи начинают читать новости в мобильном телефоне, они понятия не имеют, сколько она будет длиться, из-за линейной прокрутки: «Если вы удерживаете внимание читателя на мобильных ресурсах, то, даже не зная о продолжительности текста, он все равно продолжит читать, потому что ему будет интересно».
Основная проблема в традиционных СМИ заключается в том, что они создают контент, рассчитанный на печатную версию, когда большинство людей сначала читают ту же самую новость на мобильных устройствах. «Ранее СМИ создавали контент для газеты или журнала, а уже во вторую очередь — для сайта. Теперь все на оборот», — говорит Гарсия.
Он считает, что один из удобных способов сделать хороший формат линейных новостей на мобильных устройствах — это использовать раскадровку, как это делают режиссеры.
Гарсию часто спрашивают о том, как правильно оформлять контент на мобильных устройствах. Ответ заключается в том, что люди действительно читают длинные статьи на мобильном телефоне, если материал интересен им. Если новость правильно скомпонована и в линейной раскладке фотографии разбивают текст на части, то люди делятся ею на 40 % чаще, чем новостью с обычной — текстовой — подачей.
«В вашей новости не должно быть фотогалереи в конце, — советует он. — Фотографии должны быть связаны с текстом».
Ниже приведены статистические данные, которые также стоит учитывать в работе:
• уровень удержания внимания пользователя на 64 % выше, когда новости представлены аудитории в линейном формате;
• читатели тратят в среднем 123 секунды на длинные новости, когда для коротких новостей это время составляет 57 секунд.
На мобильных устройствах очень важен заголовок — даже в большей степени, чем в печатной версии. Все потому, что читатель не имеет понятия, о чем пойдет речь в статье. Так что заголовок — единственный индикатор, который позволяет читателю узнать, какой контент будет в материале.
«СМИ должны создавать свой контент, рассчитанный на мобильные устройства. Также они должны обучать фотографов делать хорошие вертикальные снимки, которые бы подошли под раскладку в мобильном телефоне или на планшете», — замечает Гарсия.
Он вновь ссылается на The New York Times: издание имеет одинаковое планирование для всех платформ, но оптимизировано в первую очередь для мобильных устройств.
«Когда вы создаете дизайн-макет для печати, вы думаете о том, насколько он будет визуально приятен для читателя. Но на мобильных устройствах вы также должны учитывать и то, как человек будет прокручивать вашу новость пальцами», — говорит Гарсия, имея в виду тот факт, что прокрутка является важной составляющей при оформлении контента — это должно быть удобно для читателя.
Линейное повествование может применяться во всех журналистских жанрах и любых текстах: будь то журналистское расследование, фоторепортаж, научная статья или недельная сводка новостей.
КАК ОФОРМИТЬ НОВОСТЬ
Когда журналы и газеты стали выходит в цвете, это еще больше привлекло внимание аудитории. Почему? Ведь появление снимков и текста в цвете не изменило сами новости. Но это привлекало внимание аудитории к новостям, которые находились в самом центре повествования. Цвет добавлял эмоций.
Независимо от того, какого типа сюжет разрабатывает редакция, существует несколько важных ключевых факторов, которые стоит учитывать:
• структура сюжета;
• сетка;
• формат подачи новости;
• цветовая гамма.
Дизайнеры должны сделать новость привлекательной на первый взгляд, удобной для чтения. Гарсия использует аббревиатуру WED для описания процесса: написание, редактура и дизайн текста (Writing, Editing, Design): «Дизайн — это не просто украшение, чтобы сделать текст красивее. Хорошее редактирование означает хорошее планирование материала. То есть дизайнер должен начать работать над статьей еще до того, как она будет готова».
Как правило, новость в линейной раскладке имеет от пяти до шести визуальных активов. Визуальным активом называются фотографии, видео, цитаты, графика, скриншоты и т. д.
СМИ должны создавать контент, учитывая его интересность, визуальную привлекательность, а также удобство в линейной прокрутке. Гарсия добавляет, что средняя продолжительность видео должна составлять от 23 до 28 секунд для мобильных устройств.
«Очень важно грамотно оформить область заголовка и лида. Это должно заманить читателя, заставить его читать текст как можно дольше. Обычно человек просматривает заголовок и лид за четыре секунды. За это время вы должны успеть ухватить своего читателя», — говорит Гарсия.
За годы работы Гарсия создал немало шаблонов для линейной раскладки новостей. Эксперт отмечает, что цифровой ребрендинг надо начать с той части новости, которую читатель видит прежде всего, а именно с области заголовка. Если СМИ решит создать свое приложение для мобильных телефонов, то должно поддерживать функцию отправки push-уведомлений, которые являются основой для новостей на мобильных устройствах.
«Новости по-прежнему важны для людей, но теперь появляется все больше платформ для их размещения, — резюмирует Гарсия. — Новые технологии открывают безграничные возможности для журналистов».
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
— Какими навыками должен обладать контент-менеджер?
— Это новая профессия, но в основном, конечно, этот человек должен обладать всеми журналистскими навыками — в большей степени, чем дизайнерскими. Этот человек должен понимать, за счет чего новости выходят в топ, а также разбираться в особенностях формирования контента на разных мультимедийных площадках. Контент-менеджер — это тот, кто хорошо разбирается не только в журналистике, но у кого также есть талант к визуализации контента.
— Есть ли оптимальный формат видео для мобильных устройств?
— Лучше всего использовать видео, которые имеют вертикальный или квадратный формат. Если пользователи читают новости, они не смогут повернуть телефон в горизонтальное положение для просмотра видео, как они делают это на YouTube. Потому что вместе с видео будет переворачиваться и текст.
— Что насчет рекламы на мобильном телефоне?
— В линейной форме подачи новостей реклама вписывается в общий формат, если она имеет такую же ширину, что и визуальные эффекты (видео, изображения), которые есть в новости.
— Можно ли переборщить с pushуведом лениями?
— Я думаю, что количество не всегда означает качество. Если говорить о push-уведомлениях, то только 1 % людей, которые получают их, сразу же отрываются от дел, чтобы прочитать новость. Но пользователи утверждают, что им нравится получать такие уведомления, потому что они остаются в курсе событий. Пользователям достаточно прочесть уведомление, а к чтению они могут вернуться чуть позже. Кстати говоря, контент-менеджер также должен хорошо разбираться в том, как работать с push-уведомлениями.
— Рекомендуете ли вы использовать цветной фон для новостей?
— Есть одно правило: ничто не сравнится с черным шрифтом на белом фоне. Порой надо себя ограничивать в желаниях. Людям не нравятся слишком темные фоны с текстом, потому что так становится труднее читать текст.