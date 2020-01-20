Mobile first. Как перестроить редакцию и изменить подачу новостей

«Вам нужно гоняться за историями, — наставляет Гарсия. — Надо публиковать их так быстро, как только вы можете». За счет этого усложняется роль журналиста. Причем Гарсия полагает, что у современных журналистов нет выбора: «Вы должны научиться делать это или раз и навсегда уйти из журналистики».

Сегодня новостные СМИ стали часто использовать push-уведомления, которые предоставляют краткую сводку событий. «Это противоречит главному правилу классической журналистики, которое говорит о том, что новость не допускается до публикации, пока журналисту не будут известны все факты, — подчеркивает Гарсия. — Да, сегодня мы работаем на скорость и публикуем то, что у нас есть. Но все остальные детали добавляем уже в процессе обновления. Одна и та же новость может постоянно обновляться и дополняться. Иногда самая короткая новость превращается в целую историю, куда позже журналист может добавлять видео или фотографии». Гарсия сравнивает этот процесс с нарезкой дыни. СМИ предлагают читателю по одному кусочку за раз, добавляя и продвигая историю по мере поступления информации.

Во многих СМИ существует должность контент-менеджера. Гарсия говорит, что в наши дни каждый журналист должен быть обучен этой профессии и знать все ее тонкости: «Если вы не обучите каждого своего сотрудника и спустите этот процесс на тормозах, то вы рискуете потерять хороший контент. У журналистов просто не будет хватать навыков, чтобы следить за развитием событий одной новости и постоянно дополнять ее».

Весь процесс управления контентом строится на:

• доступе к первой публикации;

• постоянном обновлении первоначального контента;

• возможности размещения данного материала на всех мультимедийных платформах;

• возможности размещения и дополнения контента в печатной версии СМИ.

В СМИ весь контент должен рассматриваться как нечто единое, как отдельная история, которая может появиться в газете или журнале. Современный редактор должен уметь грамотно использовать одну и ту же новость на разных площадках СМИ.

Роль контент-менеджера заключается в том, чтобы следить за четырьмя-пятью новостями, которые дополняются и обрастают новыми фактами. Даже если изменения касаются не только новой информации, а смены картинки или заголовка. Таким образом, контент-менеджер должен отслеживать все эти изменения и следить за реакцией аудитории на эти изменения. Так СМИ узнает, за какой контент люди готовы платить.

КАК ПОДАТЬ НОВОСТЬ

В эпоху мобильных девайсов мы учимся подавать новости линейно — почти так же, как детям рассказывают истории и сказки. «Когда читаешь ребенку сказку на ночь, то сначала ты пересказываешь ему историю, а потом показываешь иллюстрацию, опять текст, а затем картинка, и так на протяжении всей книги», — поясняет Гарсия.

Именно так и должны действовать редакции при публикации новостей на мобильных устройствах: «Вы не должны писать большой текст, а затем прикреплять картинку, как мы это делали в печатной версии». Сейчас речь идет о коротких абзацах, разделенных яркими изображениями, видео, аудио, графиками и т. д. Если читатель заметит какой-либо «подвижный контент» (GIF или видео) над самой новостью, то это привлечет его внимание.

Здесь эталонной Гарсия считает работу The New York Times: «Это шедевр линейного мультимедийного повествования».

«Моделирование линейного сюжета должно начинаться с того, что журналист смотрит на новость под другим углом. Вы не должны думать о том, как новость будет смотреться в верстке печатного издания. Вы должны думать о том, как история будет выглядеть на мобильном телефоне. Если вы этого не сделаете, ваш контент уже обречен на провал. Вы должны понимать, что мобильные телефоны переполнены различным контентом, это не печать, где есть всего несколько статей. Поэтому читателя должна зацепить именно ваша новость», — напоминает Гарсия.

В телефонах новости размещаются вертикально. Читатели предпочитают прокручивать ленту новостей вниз, быстро знакомясь с заголовками, а не переходить по ссылке на каждую новость для более подробного чтения, отмечает Гарсия: «Это полная противоположность чтению, к которому мы привыкли в печати, когда мы смотрим именно на заголовок и лид, а изображения рассматриваем уже после того, как ознакомились со статьей».

Другое отличие состоит в том, что в печати читатель может взглянуть на статью и сразу оценить ее объем. Когда же пользователи начинают читать новости в мобильном телефоне, они понятия не имеют, сколько она будет длиться, из-за линейной прокрутки: «Если вы удерживаете внимание читателя на мобильных ресурсах, то, даже не зная о продолжительности текста, он все равно продолжит читать, потому что ему будет интересно».

Основная проблема в традиционных СМИ заключается в том, что они создают контент, рассчитанный на печатную версию, когда большинство людей сначала читают ту же самую новость на мобильных устройствах. «Ранее СМИ создавали контент для газеты или журнала, а уже во вторую очередь — для сайта. Теперь все на оборот», — говорит Гарсия.

Он считает, что один из удобных способов сделать хороший формат линейных новостей на мобильных устройствах — это использовать раскадровку, как это делают режиссеры.

Гарсию часто спрашивают о том, как правильно оформлять контент на мобильных устройствах. Ответ заключается в том, что люди действительно читают длинные статьи на мобильном телефоне, если материал интересен им. Если новость правильно скомпонована и в линейной раскладке фотографии разбивают текст на части, то люди делятся ею на 40 % чаще, чем новостью с обычной — текстовой — подачей.

«В вашей новости не должно быть фотогалереи в конце, — советует он. — Фотографии должны быть связаны с текстом».

Ниже приведены статистические данные, которые также стоит учитывать в работе:

• уровень удержания внимания пользователя на 64 % выше, когда новости представлены аудитории в линейном формате;

• читатели тратят в среднем 123 секунды на длинные новости, когда для коротких новостей это время составляет 57 секунд.

На мобильных устройствах очень важен заголовок — даже в большей степени, чем в печатной версии. Все потому, что читатель не имеет понятия, о чем пойдет речь в статье. Так что заголовок — единственный индикатор, который позволяет читателю узнать, какой контент будет в материале.