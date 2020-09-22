Как работают гастрономические издания и их журналисты

Почему оценка блюд может быть опасна для здоровья, сложно ли профессиональным журналистам конкурировать с фуд-блогерами и как писать интересные истории о еде — об этом и многом другом ЖУРНАЛИСТУ рассказали главные редакторы и обозреватели изданий о еде и напитках.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ РАБОТА ЖУРНАЛИСТОВ, ПИШУЩИХ О ЕДЕ, ВИНЕ И РЕСТОРАНАХ?

АННА КУКУЛИНА, винный и гастрономический журналист («Simple Wine News», «Time Out Москва», «Ресторатор-Шеф» и др.), преподаватель «Novikov School»:

— Гастрономический журналист может оценивать рестораны или описывать их без оценок, обозревать тренды высокой кухни, анализировать пищевой ритейл или рецепты домашней еды, готовить большие материалы о производителях разных продуктов питания, делать интервью с шеф-поварами ресторанов и производителями продуктов. Винные обозреватели берут интервью у виноделов и сомелье, пишут обзоры вин, статьи о конкретных винных регионах или тенденциях в мире вина, а также анализируют экономику винного рынка, описывают производство разных вин и изучают особенности винных карт в ресторанах.

ВЛАДИМИР ГРИДИН, гастрономический обозреватель, автор Telegram-канала «Foodiscovery»:

— Вместо того чтобы толкаться у суда в ожидании заявлений адвоката звездного задержанного или договариваться об интервью с депу татом Госдумы, ресторанный критик идет в ресторан, разговаривает с шеф-поваром и изучает продукты. При этом интересы фуд-райтеров гораздо шире, чем просто поварской лексикон, ведь все прекрасно знают, что тарелкой пасты никого не удивишь, зато написать о пасте детектив, ситком или романтическую мелодраму вполне возможно.

КАКОЕ НУЖНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ ГАСТРОКРИТИКОМ ИЛИ ВИННЫМ ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ?

АННА КУКУЛИНА:

— Специального образования для гастрономических и винных журналистов в России нет. Можно получить поварское образование в колледже или окончить отраслевой институт по специальности «технолог винного производства», но среди коллег это бывает редко. Учиться нужно в основном на собственном опыте. Пробовать, анализировать свои ощущения, систематизировать вкусы: запоминать, «раскладывать их по полочкам» в памяти. Я по диплому филолог, и это вполне подходящее образование, поскольку иностранные языки необходимы для того, чтобы читать профессиональную литературу.

ВЛАДИМИР ГРИДИН:

— Я профессиональный журналист, меня учили правильно складывать слова в предложения, но образования ресторанного критика не существует в природе. Чтобы понимать, хорошо ли приготовлена еда, мало сказать: «Вкусно!» (вкусовые рецепторы у всех настроены по-разному, и что одному арбуз, то другому поросячий хвостик). Надо понимать качества исходных продуктов, технологию приготовления, представлять некий общий контекст, например, национальной кухни или авторского почерка шефа, уметь вписать блюдо в мировой гастрономический процесс. Чем шире кругозор пишущего, тем интереснее у него выходят тексты. Параллели между едой и чем-то общедоступным, как музыка, или, наоборот, желанным и узнаваемым, как высокая мода, помогают проще и доходчивее объяснять, что происходит в тарелке.

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА, главный редактор журнала «Simple Wine News»:

— Мы внутри редакции изначально «выращивали» винных экспертов из журналистов, или наоборот. Так что все наши авторы — люди, которые пишут хорошо и с глубоким пониманием предмета. Этим летом, кстати, мы сделали толстый спецвыпуск в поддержку ресторанной индустрии, особенно сильно пострадавшей в период пандемии. В нем примерно треть всех текстов была написана сомелье из разных городов России: в проекте участвовали 37 сомелье, некоторые оказались очень классными авторами.

КАК ГАСТРОЖУРНАЛИСТАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИЗДАНИЯМ КОНКУРИРОВАТЬ С ФУД-БЛОГЕРАМИ?

АННА КУКУЛИНА:

— Я не вижу особой конкуренции между журналистами и блогерами именно в этой области. Есть винные блогеры, которые оценивают вина, но они обычно не могут оценить такое количество позиций, как команда профессиональных дегустаторов, собранная редакцией журнала или сайта. Люди, которые хотят составить для себя полную картину, например, какой-то категории, берут профессиональное издание.

ВЛАДИМИР ГРИДИН:

— Мне одинаково нравится писать большие статьи и крохотные заметки. Свой журналистский опыт я перенес в Telegram-канал о еде вне дома «Foodiscovery». Аудитория, как мне кажется, это ценит. Канал дает мне возможность писать о еде вне редакционных планов, оставляющих за границами актуальной повестки многое из происходящего в мире гастрономии.

МАРИНА ШАКЛЕИНА, главный редактор сайта «eda.ru»:

— Блог — это высказывание конкретного человека. Его читают те, кто доверяет мнению автора. Своего рода аналог авторской колонки в газете или журнале. Издание — история широкая. В его рамках может быть много таких «блогов». Недостатком может служить только одно: не всегда у издания есть лицо, то есть конкретный человек, гарант доверия, тогда как блог строится на силе личности изначально.