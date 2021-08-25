Контент с фильтром: как изменились функции гейткипинга в медиа

Фильтровать информацию при ее текущих объемах может оказаться сложнее, чем искать ее и обрабатывать. В условиях переизбытка контента и демократизации коммуникаций ценность отказа от публикации каких-то данных парадоксальным образом даже возрастает. Давайте оценим этот феномен на актуальном примере с пандемией коронавируса и журналом Lancet.

Для понимания процессов нам нужно сначала определиться с понятием гейткипинга (англ. gatekeeping — буквально «охрана ворот») в медиа.

Гейткипер — это человек, который определяет, какая из новостей и в каком виде будет доступна аудитории. Гейткипингом же мы называем систему фильтрации новостей.

Гейткипер определяет, что должны узнать люди, и этот выбор в итоге определяет их представления об окружающем мире. Важен не только сам факт сообщения о событии, но также интонации, оценки, комментарии.

В идеале гейткипер в принятии решений об ограничениях новостей должен руководствоваться общечеловеческой этикой, профессиональными стандартами журналистов, критериями непредвзятости, объективности, полноты. В реальности зачастую на выбор новостей влияют личные предпочтения, предвзятость, корысть, идеология, страхи и прочие факторы.

Обратная сторона — полное отсутствие гейткиперов, когда на неподготовленного потребителя информации вываливается огромное количество непроверенной, неверифицированной информации. Это вызывает нескончаемый поток фейков, дезинформации, деструктивной пропаганды.

Пожалуй, самое досадное в ограничениях — неспособность гейткипера оценить важность и масштаб событий и в итоге «фильтрация» общественно важной информации. Это в духе шутки про телепередачу «Поле чудес»: «назвал все буквы — не смог прочитать слово». Тем самым наносится вред как инфополю, так и реальный урон людям.

Журнал Lancet: пособник пандемии или блюститель стандартов?

В последнее время участились разговоры о том, что журналистика все больше утрачивает свои гейткиперские функции, а также о том, что теперь они все больше переходят к алгоритмам соцсетей. И вот уже журналистам нужно убеждать крупные технологические компании (через их алгоритмы), что очередной журналистский материал достоин быть пропущенным через механизмы фильтрации и получить широкий охват.

Однако концепция гейткиперства в традиционной журналистике все еще жива и шевелится. И допускает ошибки (от которых, возможно, будут избавлены алгоритмы). Актуальный драматичный пример — авторитетный научный журнал Lancet задержал публикацию о заразности нового коронавируса и тем самым способствовал распространению масштабной пандемии. Профессор Джереми Фаррар обвинил журнал в непростительной задержке публикации. А эксперт по биобезопасности Ричард Эбрайт вообще заявил, что это делалось в погоне за эксклюзивностью.

С одной стороны, мы видим ситуацию, когда стандарты, традиции и интересы научного журнала совершают тот самый гейткипинг. При этом сами представители Lancet, напротив, заявили, что всячески поддерживают публикации препринтов и распространение общественно важной информации даже до публикации по стандартам их журнала. То есть для статьи про коронавирус все-таки почему-то было сделано исключение.

Парадокс: в современном мире быстрых горизонтальных коммуникаций и соцсетей информация может быть мгновенно распространена. Но у определенной (и, вероятно, влиятельной) части общества все равно остается спрос на проверенную и подкрепленную авторитетом информацию.

Давайте кратко разберемся, как было раньше и что сейчас происходит с гейткипингом.

Гейткипинг раньше

В доцифровую и досетевую эпоху все было структурнее и понятнее. Взять, к примеру, любую газету. У нее есть издатель, есть редакция, есть место на полосе. У издателя есть видение, ценности, концепция издания. У редакции есть стандарты и правила. Место на полосе ограничено — темы и авторы проходят фильтры редакции и/или издателя.

В такой ситуации гейткипинг работает как ножницы: стандарты, этика, идеология, с одной стороны, и ограниченность ресурса газетной полосы, с другой. То же и с радио или телевидением, только там ограниченный ресурс не в пространстве (полоса), а во времени (эфир).

Гейткиперы, с одной стороны, ограничивают круг тем и сужают понимание некоторых процессов. С другой — они делают это по своим правилам и поддерживают целостность картины мира.

Гейткипинг сейчас

В интернете социальные медиа демократизировали коммуникации. Все стали авторами, все могут рассказывать об окружающем мире. Но есть нюанс: в этой демократизации реальный эксперт и простой школьник стали равны в своих высказываниях. И без специальной подготовки зачастую сложно понять, чье мнение реально аргументированно и ценно.

Да, инфополе избавилось от «гнета» гейткиперов, однако теперь стало почти невозможно отличить важное от инфошума. После 2016 года, с победой Трампа на выборах, «постправдой» как словом года, торжеством конспирологов и манипулятивных технологий, потеря ориентиров и констант достигла своего пика.

Так что роль редакционных гейткиперов снова возрастает. Ведь авторитетные медиабренды, работающие по понятным и открытым стандартам, вносят хоть какие-то константы и пытаются разметить систему координат в хаотичном потоке сообщений. Снова в цене растут умение фильтровать, выделять главное, объяснять, «что это значит», умение вписать новое в контекст старого.

Вместо резюме

Возвращаясь к кейсу с Lancet, надо признать, что обвинять издание в способствовании пандемии некорректно. Ведь авторитета нескольких ученых, которые утверждали об опасности ковида, вполне могло бы хватить, чтобы поднять волну в социальных медиа. Было бы хуже, если бы журнал в угоду требованиям автора или ради хайпа опубликовал статью без надлежащих процедур. Ведь хорошо рассуждать задним умом: на момент появления темы все было неочевидно с масштабами будущей пандемии.

Похоже, что сбалансированным подходом становится такая комбинация: что-то важное и существенное поднимается в соцмедиа, после чего редакции подключают свои стандарты и экспертизу. Если событие действительно стоящее, то его верифицируют и усиливают публикациями под своим брендом. Если нет — то событие отфильтровывается или разоблачается — тем самым старый добрый гейткипинг приносит пользу.