Газета «Борьба» приглашает СМИ присоединиться к рубрике «Симфония русской души»

Волгоградская газета «Борьба» открывает рубрику «Симфония русской души», посвященную российской культуре, и приглашает присоединиться к ней другие СМИ:

В знак протеста против войны, объявленной русской культуре, мы открываем рубрику «Симфония русской души». А поскольку выходить она будет не только в газете, но и на наших интернет-ресурсах, акция может иметь большой резонанс, если все, кто также возмущен геноцидом нашего культурного наследия «Борьбу» поддержат.

В этой рубрике мы будем публиковать отрывки из произведений наших классиков: писателей, поэтов, музыкантов, репродукции полотен наших художников. Мы гордимся нашим наследием — богатейшим и могучим — и напомним о нем во имя нас, во имя будущих поколений. Культура России — это наше драгоценное состояние!