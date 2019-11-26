Газета Financial Times запустила «истории» в своем мобильном приложении

Газета Financial Times добавила на домашний экран своего мобильного приложения формат «историй», распространённый в соцсетях. Об этом сообщил дизайнер продуктов газеты Джоно Милнз (Jono Milnes).

С помощью новой функции разработчики хотят повысить вовлечённость в новостную ленту myFT. По словам Милнза, до сих пор лента мало привлекала аудиторию: более 50% пользователей приложения открывают её только один раз в 90 дней — гораздо реже, чем домашнюю страницу или страницы рубрик.

«Просто список статей под разными заголовками. Предыдущая версия (где можно было быстро перейти к следующим темам) была лучше. Я больше не могу найти статьи, которые мне интересны», — цитирует Милнз отзывы пользователей на ленту в старой версии приложения.

Новая функция запущена в тестовом режиме. Она не появляется в приложении по умолчанию. «Истории» нужно активировать с помощью кнопки myFT on the homepage на вкладке «Эксперименты». При использовании функции появится опрос, в котором можно оставить отзыв на новый формат.

«Истории» в приложении FT визуально похожи на привычные «истории» в соцсетях, но при нажатии на круг открывается тематическая лента новостей. Тема указана под значком «истории».