Газета «Краснодарские известия» запустила курс по журналистике

11 августа редакция «Краснодарских известий» запустила образовательный проект по журналистике. Курс будет состоять из двенадцати занятий, поделенных на два блока: фото- и видеосъемка и СММ и написание текстов. В ходе проекта участники ознакомятся с теорией и выполнят практические задания от спикеров. Обратную связь будут давать эксперты из разных областей. На первый курс записались 32 человека.

В будущем издание планирует проводить мастер-классы, кинопросмотры, организовать книжный клуб. «Мы открываем двери пресс-центра для любого желающего, кто хочет узнать что-то новое для себя найти, приобрести новые навыки», — говорит Виктория Салпагарова, менеджер проектов «Краснодарских известий».