Газета «Красноярский рабочий» не согласилась с решением по иску «Почты России»

На следующей неделе, 27 октября, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (Иркутск) рассмотрит кассационную жалобу ООО «Редакция газеты «Красноярский рабочий» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 5 мая 2021 года и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда (Красноярск) от 17 августа 2021 года.

Решением краевого Арбитражного суда, оставленным без изменения Третьим арбитражным апелляционным судом, удовлетворены исковые требования акционерного общества «Почта России» к редакции газеты «Красноярский рабочий». С издателя в пользу почтовиков взыскано 2 302 639,23 рубля задолженности, 34 513 рубля расходов по уплате государственной пошлины.

Редакция с вынесенными судебными актами не согласна, полагая, что они являются незаконными и необоснованными.

Напомним, в иске «Почты России» речь шла о том, что редакция обязана оплачивала стоимость услуг по сортировке подписных тиражей газеты после передачи их почтовикам из типографии и перевозке их до газетно-журнальных узлов, расположенных по всему краю.

Между тем закон «О почтовой связи» говорит о том, что почтовая связь представляет собой единый производственно-технологический процесс оказания услуг, в том числе приём, обработку, перевозку и доставку (вручение) почтовых отправлений. Что такое почтовые отправления, надеемся, знает каждый. Это письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры, прямо прописанные в законе.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что закон о почтовой связи не регулирует отношения сторон, связанные с оборотом периодических печатных изданий, которые, по мнению «Почты России», не являются почтовыми отправлениями. Исключение судами периодических печатных изданий из состава почтовых отправлений мотивировано тем, что они не охватываются понятием «письменная корреспонденция», приведённым в статье 2 закона о почтовой связи.

Однако редакция уверена: этот вывод сформулирован судами без учёта положений Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённых приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года N 234 (зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2014 года). Этими Правилами среди видов и категорий почтовых отправлений, которые относятся к внутренним почтовым отправлениям, выделены почтовые отправления с печатными изданиями, называемые бандеролями. В свою очередь, бандероли указаны в абзаце 20 статьи 2 закона о почтовой связи в числе объектов, включённых в понятие «письменная корреспонденция».

Таким образом, периодические печатные издания являются по смыслу закона о почтовой связи почтовыми отправлениями (бандеролями), и их в том числе сортировка и перевозка подлежат регулированию этим законом. Наш довод был изложен в апелляционной жалобе, но какая-либо оценка ему судом не была дана.

Как установлено судами, «Почта России» осуществляла сортировку и перевозку подписных тиражей газеты «Красноярский рабочий», за что, по мнению почтовиков, поддержанному судами, и сформировалась задолженность по договору.

Закон о почтовой связи говорит о том, что организации федеральной почтовой связи осуществляют на договорной основе распространение печатных изданий. Отношения, касающиеся распространения газет и журналов по подписке, также регулируются Правилами, утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации 1 ноября 2001 года.

Согласно этим Правилам, подписка на периодические печатные издания – это форма распространения периодических печатных изданий, включающая в себя ряд технологических операций, в том числе приём подписки и, если это предусмотрено в договоре подписки, их доставку.

Цена подписки периодического печатного издания согласно пункту 3 Правил складывается из цены экземпляра (экземпляров) этого издания, выпускаемого в течение указанного в договоре подписного периода, и цены услуг по оформлению и исполнению договора подписки, в том числе цены доставки периодического печатного издания подписчику, если доставка предусмотрена в договоре подписки.

Анализ вышеуказанных положений Правил в совокупности с ранее приведёнными положениями закона о почтовой связи позволяет заключить, что услуга по сортировке и перевозке печатных изданий (в том числе их транспортировка до газетного узла) не является самостоятельной, а представляет собой один из необходимых этапов технологического процесса распространения печатных изданий.

Поэтому, считаем мы, отсутствуют законные основания для выделения услуг по сортировке и перевозке подписных изданий в качестве самостоятельного вида услуг, влекущего за собой отдельную их оплату вне подписной цены, так как они по существу являются неотъемлемой частью технологического процесса по доставке периодических печатных изданий подписчикам.

Подобный вывод был сформулирован Президиумом Высшего арбитражного суда РФ в постановлении от 30 сентября 2008 года N 5937/08, после чего в дальнейшем был неоднократно применён арбитражными судами по всей стране.

У красноярских арбитражных судов отсутствовали основания для удовлетворения иска АО «Почта России» к «Красноярскому рабочему». На этом основании редакция «КР» попросила отменить решение Арбитражного суда края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда и принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований АО «Почта России» к ООО «Красноярский рабочий» отказать в полном объёме.

Если суд Восточно-Сибирского округа не отменит принятые в Красноярске судебные акты, редакцию «КР» и читателей газеты ждут не самые простые времена. Денег на выплату якобы существующего перед «Почтой России» долга просто нет. В Фонд спасения «Красноярского рабочего» поступило пока совсем не много средств – чуть более семи десятков тысяч рублей.

К тому же никто не даёт гарантии, что подписчикам впредь будут доставлять газету, так как из единого технологического процесса доставки периодики благодаря решениям судов выпадает целое звено. Да и цена подписки будет неизменно расти.