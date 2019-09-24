Газета «Патриоты Нижнего» в октябре прекратит печататься

Как сообщили «Ъ-Приволжье» источники на медиарынке, бесплатная еженедельная городская газета «Патриоты Нижнего» закроется через две недели: выход последнего номера намечен на 2 октября. Коллектив газеты был уведомлен о предстоящем сокращении штатов

Вероятно, такое управленческое решение связано с оптимизацией расходов в медиахолдинге «Столица Нижний» (на его сайте также прекращается выпуск видеоновостей).

Генеральный директор издающего газету ООО «Р и М» Иван Юдинцев сообщил, что газета «Патриоты Нижнего» не закрывается, а уходит в интернет: