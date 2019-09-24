Газета «Патриоты Нижнего» в октябре прекратит печататься

Как сообщили «Ъ-Приволжье» источники на медиарынке, бесплатная еженедельная городская газета «Патриоты Нижнего» закроется через две недели: выход последнего номера намечен на 2 октября. Коллектив газеты был уведомлен о предстоящем сокращении штатов
Вероятно, такое управленческое решение связано с оптимизацией расходов в медиахолдинге «Столица Нижний» (на его сайте также прекращается выпуск видеоновостей).
Генеральный директор издающего газету ООО «Р и М» Иван Юдинцев сообщил, что газета «Патриоты Нижнего» не закрывается, а уходит в интернет:
Принято решение об отказе выпуска печатной версии газеты, и это рыночное решение. Мы видим, что буквально на глазах меняется соотношение влияния газет, телевидения и Интернета. При этом очевидно, что большинство людей читает книги при помощи гаджетов. То же самое происходит и с прессой. Поэтому сегодня СМИ должны присутствовать в первую очередь в соцсетях, поскольку именно так наши статьи и фоторепортажи попадают к большинству читателей. Хочу подчеркнуть, что, концентрируя усилия на работе в сети, мы не закрываем печатное издание. Оно продолжит выходить, и через какое-то время мы определимся, в каком формате и с какой периодичностью.
Источник: Коммерсантъ