Газета поселка в Липецкой области вошла в список лучших в России

Газета «Добринские вести» поселка Добринка с населением в 9,5 тысяч человек (Липецкая область) вошла в список победителей конкурса «10 лучших газет России — 2018», говорится на сайте Союза журналистов России.

Победителями конкурса также стали такие газеты небольших населенных пунктов, как «Беловский Вестник» (город Белово в Кемеровской области, 74 тысячи человек), «Выксунский рабочий» (город Выкса Нижегородской области, 53 тысяч человек), «Карталинская новь» (город Карталы, Челябинская область, 28,6 тысяч человек) и «Красный Север» из Салехарда (49 тысяч человек). В список вошли сразу две газеты Свердловской области: «Нейва» из Новоуральска (80,7 тысяч человек) и «ПроСевероуральск.ру» (Североуральск, 26,3 тысячи человек). Из изданий с достаточно крупным охватом в топ-10 попали «Амурская правда» из Благовещенска (216,7 тысяч человек), «Вперед» из города Батайск Ростовской области (115 тысяч человек) и «Центр» из Ижевска (631 тысяча человек).

Владимир Касютин, секретарь СЖР:

Конкурс проводится уже в пятый раз. Участие принимают издания, которые представляют практически все регионы страны. В этом году было более 100 участников. Каждый раз формируется новый экспертный совет, и впервые в него вошли победители прошлого конкурса. Почти все победители – те, кто никогда еще не попадал в десятку, все достаточно интересные и совсем разные.

Жюри, по словам Касютина, оценивает работу редакции по многим показателям: это и контент, и дизайн, и работа с аудиторией, и сайт, и работа в сетях, и участие в жизни отрасли.

Учредитель газеты «Добринские вести» — администрация и Совет депутатов Добринского муниципального района. На сайте газеты есть несколько рубрик, в том числе «официально», «здоровый регион», «новости», «творчество». В рубрике «интерактив» представлены тесты, викторины и игры. В частности, посетителям сайта предлагается узнать, смогли бы они работать в команде липецкого губернатора Игоря Артамонова, а также с какого раза они доберутся на самолете до фонтана в центре поселка.

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