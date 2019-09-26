Газета предложила читателям самим выбрать темы с помощью кофе и грифельных досок

В ежедневной газете The Dallas Morning News решили спросить читателей, какие темы им по-настоящему важны, и запустили новую рекламную кампанию «Что действительно важно».

По всему городу были установлены фургоны с бесплатными кофе и газетами The Dallas Morning News. На стаканчиках каждый мог написать свое мнение под фразой «Что действительно важно». В парках и других общественных местах прохожие записывали свои варианты мелом на больших грифельных досках. Все ответы были потом собраны и размещены на рекламных баннерах на улицах, общественном транспорте и так далее.

Над проектом работало агентство GoDo Discovery Co.

Источник: AdIndex