Газета «Советский спорт» вышла с пустой обложкой в знак протеста

Футбольный комментатор Алексей Андронов выложил в своем телеграм-канале креативную обложку свежего номера «Советского спорта». На ней ничего нет кроме логотипа газеты и лозунгов в поддержку фанатов.

Ранее болельщики топ-клубов «Зенит» и «Спартак» объявили о бойкоте матчей любимых команд из-за закона об обязательном оформлении Fan ID (Паспорта болельщика). Без этого документа, который будет выдаваться после проверки правоохранителей, многим может быть закрыт доступ на трибуны.

Обложка была подготовлена в день, когда тема фанатского бойкота вышла на федеральный уровень. Во вторник эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: