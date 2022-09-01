Газета «Вечерка» объявила о возвращении

1 сентября в день своего 105-летия газета петербургского парламента «Вечерка» («Вечерний Санкт-Петербург») возобновила свой выход. Тираж обновленного издания составит от 150 тысяч экземпляров, которые будут раздаваться бесплатно. Также «Вечерка» обновит сайт и страницы в социальных сетях, сообщила пресс-служба Заксобрания Петербурга.

Издателем еженедельника стал руководитель Ассоциации журналистов «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов. Учредителем «Вечернего Санкт-Петербурга» осталось Законодательное cобрание.

«При перезапуске издания особое внимание было уделено преемственности, ведь для целых поколений петербуржцев свежий выпуск "Вечернего Ленинграда", а с 1991 года — "Вечернего Петербурга", был неотъемлемой частью повседневной жизни и источником новостей», — прокомментировал Смирнов.

«Вечерка» будет выходить каждый четверг, с октября по декабрь — два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Распространять газету будут в магазинах периодической печати, у станций метро, в социальных и государственных учреждениях, а также курьерской доставкой.

Газета «Вечерний Санкт-Петербург» перестала выходить осенью 2021 года — после ухода в сентябре с поста председателя Вячеслава Макарова. Уже в конце октября новый глава ЗакСа Александр Бельский заявил на встрече с журналистами, что газета будет модернизирована.