Газета «Заря Кубани» продолжает работу с юными корреспондентами

24 марта в редакции газеты прошел день открытых дверей.

Творческий коллектив редакции провел для ребят мастер-класс, рассказал об интересной и непростой работе «акул пера».

Об истории газеты, процессе создания нового номера «районки» рассказала заместитель генерального директора Олеся Рябухина. Школьники узнали интересные факты об истории создания газеты и о том, как она менялась с течением времени.

Ведущий журналист «Зари Кубани» Анна Трифонова познакомила юношей и девушек с жанрами журналистики, а дизайнер-верстальщик Оксана Падалка показала процесс верстки очередного номера газеты.

Любознательные юнкоры задали массу разных вопросов – их интересовало, как писать материал, как находить информацию, чем привлечь читателя.

– Неравнодушие ребят к проблемным темам и развитию родного района приятно радует, — отметил главный редактор газеты «Заря Кубани» Владимир Дейнега. – Хотелось бы, чтобы наши юнкоры сохранили в себе этот потенциал, стремление к новым знаниям, умениям и имели возможность развиваться в медиатворчестве.

О. Рябухина