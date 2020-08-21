Газета «Заря Севера» создала проект «Спасибо ветеранам!»

При редакции нашей газеты «Заря Севера» (пос. Палатка, Хасынский городской округ, Магаданская область) существует общественный клуб «МИГ» — молодежная инициативная группа. И вот если ранее социально-значимые акции проходили нерегулярно, то с начала этого года мы решили сделать проект.

Патриотический проект «Спасибо ветеранам!» в Хасынском городском округе в честь Года Памяти и Славы реализуется «Мигом» в составе более 10 учащихся из двух школ п. Палатка 6-11 классов.

И сейчас «МИГ» работает над созданием памятного буклета в честь Великой Победы (он так и будет называться «75 лет Великой Победе: спасибо ветеранам!»), который расскажет об акциях, о походах к ветеранам войны п. Палатка, об их биографиях, о впечатлениях ребят, участвовавших в таких встречах.

В буклете будут размещены и самые яркие общеокружные мероприятия с участием представителей власти, общественных организаций, волонтеров округа — последние вели большую работу в период карантинных мероприятий, поздравляя со значимыми датами ветеранов, вручая подарки от губернатора области Сергея Носова, от главы округа Бориса Соколова, от депутата Магаданской облдумы Александра Басанского, который в этом году неоднократно радовал ветеранов войны солидными персональными премиями, огромными букетами роз, — и в честь года Победы, и в честь их юбилеев. То есть со стороны власти — областной, муниципальной, законодательной есть повышенное внимание к ветеранам.

Но ведь наряду с этой огромнейшей заботой власти так важно и живое общение подрастающего поколения с ветеранами.

В первую очередь такие памятные буклеты получат уважаемые ветераны.

С начала года, объявленного Годом Памяти и Славы, «МИГ» Палатки побывал в гостях почти у всех ветеранов, приравненных к ветеранам войны, а там, где ребята не успели побывать в связи с запретом на массовые мероприятия из-за коронавирусной инфекции, подарки и поделки передавались через соцработников или волонтеров округа.

Особенно из «МИГовцев» хочется отметить Диану Зимак, Алину Корнилову, Диану Зимак, Алексея Плохих, Юлию Сырбу, Алену Ударцеву,Тимура Шакулова, Анастасию Мартынову, Владислава Ковтуна, Алину Черткову — самые безотказные и ответственные. Они действительно «мигом» все делают.

И вот не раз ребята были в гостях у ветеранов — и по поводу Года Памяти и Славы, и в связи с праздничными датами — днями рождения, 23 февраля, 8 марта... Координирую их участие в таких социально-значимых акциях, как визиты к ветеранам я — замредактора газеты, являясь руководителем клуба «МИГ». А помогает в такой хлопотной работе уже мой куратор — замглавы округа Лидия Исмаилова.

Здорово, что юные ребята растут патриотами. С самого начала года и до последних дней, когда можно было бывать (до ковид-запретов) в гостях у ветеранов мы были с подарками, плакатами Победы (которые сами мастерили в редакции в виде больших фотогалерей — в этом нам помогал начальник отдела администрации округа Алексей Мисиюк, распечатывая фото).

А потом мы передавали подарки и поделки ветеранам. Так, в начале мая я, в том числе и от имени «МИГ», поздравила с днем рождения вместе с волонтером от администрации округа (она передала поздравления и подарки от администрации округа и депутата облдумы) вдову участника Великой Отечественной войны Людмилу Яковлевну Хромых с 80-летием и вручила поделки от ребят.

Эти же ребята из «МИГа» участвовали и в нашей ежегодной акции «Посылка ветерану», в рамках которой все желающие могли предоставить свои поделки, и потом мы эти подарки отправляли фронтовику-танкисту Александру Феоктистовичу Еремину — старожилу Палатки, который уехал жить в силу здоровья в Подмосковье. Но мы его не забываем. По видео он передал всем привет и спасибо за посылку и внимание.

В этом году в апреле Александру Феоктистовичу исполнилось 95 лет. В годы войны он сражался с фашистами, был танкистом-наводчиком, не раз горел в танке. Но выстоял, победил и вернулся домой живой и с боевыми наградами. Александр Феоктистович дорожит и дружбой с редакцией, и с нашим общественным клубом. И будто бы сокращаются километры между Сергиевым-Посадом и Магаданом. Подмосковье и Колыма становятся ближе. Фронтовик большую часть жизни прожил на Колыме, в поселке Палатка (80 км от Магадана), и ему тяжело забыть любимый край. Вместе с супругой они рады нашим весточкам и уж тем более посылкам — уже четвертый год он получает поделки в преддверии Дня Победы.

В этом году Центр детского творчества округа передал ему даже теплые носки и варежки. Получая на Whatapp его видеоблагодарности (помогает их записывать фронтовику его дочь Ольга Александровна, за что ей спасибо) я рассылаю их ребятам, педагогам.

Надо сказать, в Палатке и в целом в нашем Хасынском городском округе Александр Феоктистович был последним из проживающих здесь фронтовиков, поэтому тем более ценна такая взаимосвязь с этим ветераном, которого мы не можем забыть, равно как и он не может забыть о Севере, которому отдал много лет работы в автобазе п. Палатка.

Мы были за этот год два раза в гостях у вдовы участника Великой Отечественной войны Ольги Владимировны Ридкобород — в честь открытия Года Победы и в связи с ее юбилеем — 85-летием. Были мы в течение этого года два раза с «МИГом» в гостях и у труженицы тыла Софьи Ивановны Латохиной, которой в ноябре должно исполниться 95 лет. И мы очень надеемся у нее побывать, тем более, она очень любит общаться с молодежью, рассказывать о себе, о том, как она — урожденная москвичка — работала на заводе, вытачивая детали для фронта, как в свободное от этой работы время помогала в военном госпитале ухаживать за ранеными, как штопала гимнастерки для солдат. Ребята ее слушают, затаив дыхание, такая она удивительная рассказчица, пережившая невзгоды, повидавшая много горя — горя всей страны СССР в годы Великой Отечественной войны. Проживая одна, она с нетерпением ждет ребят в гости.

Были мы несколько раз в гостях и у вдовы участника войны Татьяны Федоровны Сумароковой (ей уже за девяносто), где тоже проходили интересные встречи, дружное душевное чаепитие.

Приходили мы не только со скромными подарками и цветами, но и со стихами о войне, а также с музыкальными сюрпризами. Помогали нам в этом воспитанники окружной школы искусств Никита Болгов (гитара) и Злата Титарева (домра). Всегда отзывчивы и готовы помочь педагог-организатор школы № 1 Оксана Давкова, директор школы № 2 Наталья Джанаева, директор школы искусств Раиса Титарева, директор ЦДТ Оксана Шустова и ее коллега — педагог-организатор Екатерина Омельченко (их студия журналистики «Микс» окажет содействие в создании буклета в честь Великой Победы).

Такие встречи ребят с ветеранами, как планируется, будут возобновлены после снятия карантинных мероприятий, а пока есть время трудиться над буклетом, ведя и обработку текстов ребят, и сделанных фото — их делали в том числе во время визитов к ветеранам и сами участники клуба «МИГ» .

Хочется в дальнейшем расширить спектр визитов молодежи, совершая в последующем визиты и к такой категории ветеранов, как «дети войны».

Ведь эти встречи — живой опыт общения молодежи и старшего поколения. Надо сказать, что ребята были такими активными, бойкими, что, например, в гостях у Ольги Владимировны Ридкобород не только дарили подарки, участвовали в чаепитии, но еще и мыли посуду, выбрасывали мусор, почувствовав себя на время в роли соцработников. А с каким воодушевлением они в редакции делали Плакаты Победы, наклеивая фотографии ветеранов, символы Победы, которые мы вырезали из заранее закупленных тематических открыток и цветной бумаги!

Скажу им до новых встреч — и ребятам, и ветеранам. Хочется поблагодарить за помощь уважаемых спонсоров нашего патриотического молодежного проекта-учредителя концерна «Арбат» и депутата Магаданской областной Думы Александра Басанского и гендиректора «Колымавзрывпром» Алексея Ольшевского. В рамках реализации творческого проекта «В гостях у ветеранов» они не раз поддержали инициативы молодежи. Такие социально-значимые акции, в которых участвует молодежь, укрепляют связь поколений. Ребята могут знать о Великой Отечественной войне не понаслышке, а от живых свидетелей, переживших военное лихолетье, пообщаться с ними, задать вопросы.

А в октябре-ноябре этого года, проходящего под знаком Великой Победы, мы издадим памятный буклет «75 лет Великой Победе: спасибо ветеранам!» (планируем сделать в цвете) о визитах молодежи к ветеранам, их впечатлениях, потому что накопился большой фотоархив и, безусловно, море впечатлений. Дизайнерами этого буклета будут сами ребята клуба «МИГ». И творческие задумки — художественные и текстовые — в рамках составления буклета уже от них поступают.

