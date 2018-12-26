Газеты «Саха Сирэ» и «Якутия» перейдут на платную подписку

Газеты холдинга «Сахамедиа» «Саха Сирэ» и «Якутия» перейдут на платную подписку. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор холдинга Алексей Чертков на совещании в правительстве региона по финансовым результатам республиканских организаций, занятых в сфере связи и массовых коммуникаций, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Алексей Чертков рассказал, что в уходящем году предприятием был создан ресурс Ulus.media, объединивший редакции 34 районных газет, а также активизирована деятельность в социальных сетях. Он отметил, что читательская аудитория предпочитает получать бесплатную и оперативную информацию в интернете.

Для развития традиционных средств массовой информации компанией предлагается создать собственную систему распространения и доставки газет, усиленно привлекать рекламодателей и постепенно перейти на платную подписку.

По словам Черткова, начатая в 2016 году политика «бесплатизации» печатных изданий оказалась неэффективной, производство 50-тысячного тиража газет «Саха сирэ» и «Якутия» за счет бюджетных средств привела к серьезным убыткам.

Говоря об открытом акционерном обществе «Медиа-холдинг «Якутия», Алексей Чертков отметил, что доходы от типографической деятельности также идут на спад. Объем выручки позволит увеличить комплекс мер, включающий смену режима налогообложения, модернизацию оборудования, диверсификацию производства.