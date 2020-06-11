Газманов обвинил «Медузу» в публикации фейка

Певец Олег Газманов обвинил портал Meduza в распространении фейкового интервью, в котором от имени певца читателям не рекомендуется лечиться в России, соответствующее обращение артиста опубликовано в его Instagram. Такой статьи Meduza не публиковала, заявляют в редакции издания.

«Я держу перед собой статью, которая напечатана в таком издании с названием "Медуза"», – сообщил в своем обращении Газманов. Он отметил, что речь идет о тексте, в котором якобы от его имени дается интервью, в котором читателю не рекомендуется лечиться в России:

Это одновременный наезд на мою страну, это чистый фейк, который порочит меня и наших российских врачей. (...) За это нужно судить. Я хочу обратиться к правоохранительным уже органам. Когда вы будете реально защищать наше население от мошенников? (...). Это издание Meduza — сколько можно терпеть это на нашей российской территории? Я точно не знаю, но по-моему они вообще из-за границы вещают. Оградите наше население от этого ужаса.

В самой «Медузе» заявили, что такой статьи на сайте издания нет, а Газманов спутал издание с мошенническим сайтом:

Речь идет о статье на мошенническом сайте вот с таким заголовком: "Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье! Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России!" (...) Сайт и статья при этом действительно стилизованы под старый дизайн «Медузы».

В редакции подчеркнули, что подобные мошеннические сайты часто маскируются под популярные издания. «И Газманов — не единственный, кто не смог отличить фейковую «Медузу» от настоящей», — добавили в редакции.