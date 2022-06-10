«Газпром-медиа холдинг» готовится к запуску нового развлекательного ток-шоу

Июн 10, 2022

Comedy Club production, один из активов холдинга «Газпром-медиа», начал поиск шеф-редактора ежедневного развлекательного ток-шоу. Вакансия была опубликована в Telegram-канале HR-консультанта Алёны Владимирской. 

Как отмечено в описании вакансии, шеф-редактору предстоит работать в тесной связке с креативным продюсером и авторской группой проекта, разрабатывать темы, структуру и драматургию программы, а также руководить несколькими бригадами редакторов. В «требованиях» указан опыт работы на аналогичной должности на федеральном канале.

Подробности о новом шоу пока не известны.

Источник: Sostav
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